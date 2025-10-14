Комісія 14 жовтня розгляне позбавлення Труханова громадянства України – джерело

Міський голова Одеси вчергове назвав фейком інформацію про наявність у нього паспорта держави-агресорки

Геннадій Труханов (Фото: Telegram-канал посадовця)

У вівторок, 14 жовтня, комісія при президенті розгляне питання позбавлення міського голови Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у владі.

Він спростував інформацію одеського медіа Думська про те, що нібито 13 жовтня комісія вже ухвалила рішення позбавити Труханова українського громадянства.

"Комісії тоді ще не було. А от сьогодні [14 жовтня] буде", – уточнив співрозмовник.

12 жовтня Труханов записав відеозвернення, в якому розповів, що комісія при президенті планує розглянути питання про позбавлення його українського громадянства. Водночас він спростував інформацію про наявність у нього паспорта Росії.

14 жовтня у коментарі Суспільному мер Одеси заявив, що вперше розмови про його нібито російське громадянство виникли у 2014 році під час виборів. Він сказав, що готовий пройти перевірку на поліграфі.

Труханов додав, що ще тоді звернувся до російського дипломатичного представництва й отримав відповідь, в якій стверджувалося, що він нібито не має паспорта держави-агресорки. Він передав цю інформацію до Верховної Ради.