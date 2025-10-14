Комісія 14 жовтня розгляне позбавлення Труханова громадянства України – джерело
У вівторок, 14 жовтня, комісія при президенті розгляне питання позбавлення міського голови Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у владі.
Він спростував інформацію одеського медіа Думська про те, що нібито 13 жовтня комісія вже ухвалила рішення позбавити Труханова українського громадянства.
"Комісії тоді ще не було. А от сьогодні [14 жовтня] буде", – уточнив співрозмовник.
12 жовтня Труханов записав відеозвернення, в якому розповів, що комісія при президенті планує розглянути питання про позбавлення його українського громадянства. Водночас він спростував інформацію про наявність у нього паспорта Росії.
14 жовтня у коментарі Суспільному мер Одеси заявив, що вперше розмови про його нібито російське громадянство виникли у 2014 році під час виборів. Він сказав, що готовий пройти перевірку на поліграфі.
Труханов додав, що ще тоді звернувся до російського дипломатичного представництва й отримав відповідь, в якій стверджувалося, що він нібито не має паспорта держави-агресорки. Він передав цю інформацію до Верховної Ради.
- У 2016-му Слідство.Інфо стверджувало, що Труханов має громадянство РФ і володіє 20 офшорними компаніями.
- У 2017-му Труханов анулював свій паспорт РФ через російський суд: той визнав документ незаконним, оскільки мер Одеси заявив, що дізнався про його існування з інтернету.
- У 2022-му до Зеленського вже звертались із петицією щодо Труханова – закликали "звернути увагу" на дії й висловлювання мера Одеси. Президент тоді відповів, що він не уповноважений притягувати до кримінальної відповідальності, припиняти громадянства тощо.
- 14 жовтня петиція із закликом припинити громадянство Труханова набрала понад 25 000 голосів.
