Комиссия 14 октября рассмотрит лишение Труханова гражданства Украины – источник
Во вторник, 14 октября, комиссия при президенте рассмотрит вопрос лишения городского головы Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Об этом LIGA.net сообщил собеседник во власти.
Он опроверг информацию одесского медиа Думская о том, что якобы 13 октября комиссия уже приняла решение лишить Труханова украинского гражданства.
"Комиссии тогда еще не было. А вот сегодня [14 октября] будет", — уточнил собеседник.
12 октября Труханов записал видеообращение, в котором рассказал, что комиссия при президенте планирует рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства. В то же время он опроверг информацию о наличии у него паспорта России.
14 октября в комментарии Суспильному мэр Одессы заявил, что впервые разговоры о его якобы российском гражданстве возникли в 2014 году во время выборов. Он сказал, что готов пройти проверку на полиграфе.
Труханов добавил, что еще тогда обратился в российское дипломатическое представительство и получил ответ, в котором утверждалось, что он якобы не имеет паспорта государства-агрессора. Он передал эту информацию в Верховную Раду.
- В 2016 году Слідство.Інфо утверждало, что у Труханова есть гражданство РФ и он владеет 20 офшорными компаниями.
- В 2017-м Труханов аннулировал свой паспорт РФ через российский суд: тот признал документ незаконным, поскольку мэр Одессы заявил, что узнал о его существовании из интернета.
- В 2022-м к Зеленскому уже обращались с петицией насчет Труханова – призывали "обратить внимание" на действия и высказывания мэра Одессы. Президент тогда ответил, что он не уполномочен привлекать к уголовной ответственности, прекращать гражданство и прочее.
- 14 октября петиция с призывом прекратить гражданство Труханова набрала более 25 000 голосов.
