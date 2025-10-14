Комиссия 14 октября рассмотрит лишение Труханова гражданства Украины – источник

Городской голова Одессы в очередной раз назвал фейком информацию о наличии у него паспорта государства-агрессора

Геннадий Труханов (Фото: Telegram-канал чиновника)

Во вторник, 14 октября, комиссия при президенте рассмотрит вопрос лишения городского головы Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Об этом LIGA.net сообщил собеседник во власти.

Он опроверг информацию одесского медиа Думская о том, что якобы 13 октября комиссия уже приняла решение лишить Труханова украинского гражданства.

"Комиссии тогда еще не было. А вот сегодня [14 октября] будет", — уточнил собеседник.

12 октября Труханов записал видеообращение, в котором рассказал, что комиссия при президенте планирует рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства. В то же время он опроверг информацию о наличии у него паспорта России.

14 октября в комментарии Суспильному мэр Одессы заявил, что впервые разговоры о его якобы российском гражданстве возникли в 2014 году во время выборов. Он сказал, что готов пройти проверку на полиграфе.

Труханов добавил, что еще тогда обратился в российское дипломатическое представительство и получил ответ, в котором утверждалось, что он якобы не имеет паспорта государства-агрессора. Он передал эту информацию в Верховную Раду.