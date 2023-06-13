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Кривий Ріг. РФ вдарила по складу з водою для постраждалих від підриву Каховської ГЕС — МВС

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 17:08
Кривий Ріг. РФ вдарила по складу з водою для постраждалих від підриву Каховської ГЕС — МВС - Фото
Ігор Клименко (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Російські окупанти влучили в склад з питною водою для постраждалих від підриву Каховської гідроелектростанції у Кривому Розі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, крім п'ятиповерхового будинку, ворог влучив в склад бутильованої води, яку збирали для постраждалих у Херсонській області.

Він зазначив, що на складі працювало близько 25 цивільних.

"Ця вода розвозилася до всіх куточків нашої країни, у тому числі і до Херсонської області для постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС", — сказав міністр.

Клименко заявив, що на складі знайшли семеро людей, одному з яких було 17 років. Троє мешканців у лікарні.

Глава відомства закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше повідомлялось, що в ніч проти 13 червня Росія випустила по Кривому Рогу шість крилатих ракет, були влучання у п'ять об'єктів. Серед них – п'ятиповерховий житловий будинок.

  • У Генштабі ЗСУ вранці повідомили, що окупанти застосували 14 крилатих ракет Х-101/555, 10 з яких знищила ППО. Також РФ атакувала чотирма дронами-камікадзе Shahed, з яких вдалося збити один.
  • Увечері 8 червня ворог атакував ракетами Умань: прильоти були по промисловому об'єкту й автомийці.
  • Вночі 9 червня ворог запустив по Україні 6 крилатих ракет і до 16 ударних дронів, були прильоти в рідному місті головкома Залужного.

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Дмитро Гриниченко
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