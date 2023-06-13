Кривой Рог. РФ ударила по складу с водой для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС — МВД

Российские оккупанты попали в склад с питьевой водой для пострадавших от подрыва Каховской гидроэлектростанции в Кривом Роге. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, кроме пятиэтажного дома враг попал в склад бутилированной воды, которую собирали для пострадавших в Херсонской области.

Он отметил, что на складе работало около 25 гражданских.

"Эта вода развозилась во все уголки нашей страны, в том числе и в Херсонскую область для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС", — сказал министр.

Клименко заявил, что на складе нашли семь человек, одному из которых было 17 лет. Трое жителей в больнице.

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