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Кривой Рог. РФ ударила по складу с водой для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС — МВД

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 17:08
Кривой Рог. РФ ударила по складу с водой для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС — МВД - Фото
Игорь Клименко (Фото: Днепропетровская ОВА)

Российские оккупанты попали в склад с питьевой водой для пострадавших от подрыва Каховской гидроэлектростанции в Кривом Роге. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, кроме пятиэтажного дома враг попал в склад бутилированной воды, которую собирали для пострадавших в Херсонской области.
Он отметил, что на складе работало около 25 гражданских. 
"Эта вода развозилась во все уголки нашей страны, в том числе и в Херсонскую область для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС", — сказал министр.
Клименко заявил, что на складе нашли семь человек, одному из которых было 17 лет. Трое жителей в больнице. 

Глава ведомства призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги. 

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июня Россия выпустила по Кривому Рогу шесть крылатых ракет, были попадания в пять объектов. Среди них – пятиэтажный жилой дом.

  • В Генштабе ВСУ утром сообщили, что оккупанты применили 14 крылатых ракет Х-101/555, 10 из которых уничтожила ПВО. Также РФ атаковала четырьмя дронами-камикадзе Shahed, из которых удалось сбить один.
  • Вечером 8 июня враг атаковал ракетами Умань: прилеты были по промышленному объекту и автомойке.
  • Ночью 9 июня враг запустил по Украине 6 крылатых ракет и до 16 ударных дронов, были прилеты в родном городе главкома Залужного.

Смотрите также: Кривой Рог. Россия ударила высокоточными ракетами по пятиэтажке – фото, видео

Дмитрий Гриниченко
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