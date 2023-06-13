Кривой Рог. РФ ударила по складу с водой для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС — МВД
13.06.2023, 17:08
Игорь Клименко (Фото: Днепропетровская ОВА)
Российские оккупанты попали в склад с питьевой водой для пострадавших от подрыва Каховской гидроэлектростанции в Кривом Роге. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
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По его словам, кроме пятиэтажного дома враг попал в склад бутилированной воды, которую собирали для пострадавших в Херсонской области.
Он отметил, что на складе работало около 25 гражданских.
"Эта вода развозилась во все уголки нашей страны, в том числе и в Херсонскую область для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС", — сказал министр.
Клименко заявил, что на складе нашли семь человек, одному из которых было 17 лет. Трое жителей в больнице.
Глава ведомства призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июня Россия выпустила по Кривому Рогу шесть крылатых ракет, были попадания в пять объектов. Среди них – пятиэтажный жилой дом.
- В Генштабе ВСУ утром сообщили, что оккупанты применили 14 крылатых ракет Х-101/555, 10 из которых уничтожила ПВО. Также РФ атаковала четырьмя дронами-камикадзе Shahed, из которых удалось сбить один.
- Вечером 8 июня враг атаковал ракетами Умань: прилеты были по промышленному объекту и автомойке.
- Ночью 9 июня враг запустил по Украине 6 крылатых ракет и до 16 ударных дронов, были прилеты в родном городе главкома Залужного.
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