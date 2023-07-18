Кримський міст. Росія прикриватиметься цивільними для переміщення військ по півдню – ЗСУ
Після підриву Кримського мосту російські загарбники переорієнтовують свої транспортно-логістичні маршрути. Зокрема, вони прикриватимуться цивільним населенням для переміщення військових ресурсів тимчасово окупованими територіями півдня України. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону.
Вона зазначила, що наразі окупанти перенаправляють через окуповані території півдня України цивільний автотранспорт, який накопичився у напрямку пошкодженого Кримського мосту.
За словами Гуменюк, це робиться для того, аби під прикриттям цивільних переправляти й свої військові колони.
"Зрозуміло, що розрідженні цивільним населенням, вони будуть менш вразливі для зброї Сил оборони", – сказала вона.
Це спосіб приховати переміщення військ і підтягування логістики, а водночас це уповільнює логістику окупантів, зауважила Гуменюк.
"Тому що кількість автотранспорту збільшується, і вона буде заважати оперативному постачанню боєприпасів і техніки [росіян – Ред.] на фронт", – підсумувала вона.
Міст пошкоджено вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.
- У день вибухів російський гауляйтер Криму запропонував росіянам "альтернативний маршрут" до тимчасово окупованого півострова через окуповані Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь.
- Тоді ж з'явились супутникові знімки пошкоджень на Кримському мості.
- У Службі безпеки України повідомили, що відомство "обов'язково розкриє після нашої Перемоги" подробиці підриву Кримського мосту.
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