Кримський міст. Росія прикриватиметься цивільними для переміщення військ по півдню – ЗСУ

Після підриву Кримського мосту російські загарбники переорієнтовують свої транспортно-логістичні маршрути. Зокрема, вони прикриватимуться цивільним населенням для переміщення військових ресурсів тимчасово окупованими територіями півдня України. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

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Вона зазначила, що наразі окупанти перенаправляють через окуповані території півдня України цивільний автотранспорт, який накопичився у напрямку пошкодженого Кримського мосту.

За словами Гуменюк, це робиться для того, аби під прикриттям цивільних переправляти й свої військові колони.

"Зрозуміло, що розрідженні цивільним населенням, вони будуть менш вразливі для зброї Сил оборони", – сказала вона.

Це спосіб приховати переміщення військ і підтягування логістики, а водночас це уповільнює логістику окупантів, зауважила Гуменюк.

"Тому що кількість автотранспорту збільшується, і вона буде заважати оперативному постачанню боєприпасів і техніки [росіян – Ред.] на фронт", – підсумувала вона.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про НП у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 російська влада LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст, –



Міст пошкоджено вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про НП у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 російська влада написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерелау СБУ кажуть, що атака на міст, – спецоперація СБУ та ВМС Міст пошкоджено вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки , після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало , що це зробила Україна.

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