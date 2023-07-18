Крымский мост. Россия будет прикрываться гражданскими для перемещения войск по югу – ВСУ
После подрыва Крымского моста российские захватчики переориентируют свои транспортно-логистические маршруты. В частности, они будут прикрываться гражданским населением для перемещения военных ресурсов по временно оккупированным территориям на юге Украины. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
Она отметила, что в настоящее время оккупанты перенаправляют через оккупированные территории юга Украины гражданский автотранспорт, накопившийся в направлении поврежденного Крымского моста.
По словам Гуменюк, это делается для того, чтобы под прикрытием гражданских переправлять и свои военные колонны.
"Понятно, что разреженные гражданским населением, они будут менее уязвимы для оружия Сил обороны", – сказала она.
Это способ скрыть перемещение войск и подтягивание логистики, а в то же время это замедляет логистику оккупантов, отметила Гуменюк.
"Потому что количество автотранспорта увеличивается, и оно будет мешать оперативной поставке боеприпасов и техники на фронт", – подытожила она.
Мост поврежден второй раз с начала его строительства: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего железнодорожной частью моста. Тогда несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.
- В день взрывов российский гауляйтер Крыма предложили россиянам "альтернативный маршрут" к временно оккупированному полуострову через оккупированные Мариуполь-Бердянск-Мелитополь.
- Тогда же появились спутниковые снимки повреждений на Крымском мосту.
- В Службе безопасности Украины сообщили, что ведомство "обязательно раскроет после нашей Победы" подробности подрыва Крымского моста.
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