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Крымский мост. Россия будет прикрываться гражданскими для перемещения войск по югу – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 23:05
Крымский мост. Россия будет прикрываться гражданскими для перемещения войск по югу – ВСУ - Фото
Наталья Гуменюк (Фото: ОК "Юг")

После подрыва Крымского моста российские захватчики переориентируют свои транспортно-логистические маршруты. В частности, они будут прикрываться гражданским населением для перемещения военных ресурсов по временно оккупированным территориям на юге Украины. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что в настоящее время оккупанты перенаправляют через оккупированные территории юга Украины гражданский автотранспорт, накопившийся в направлении поврежденного Крымского моста.

По словам Гуменюк, это делается для того, чтобы под прикрытием гражданских переправлять и свои военные колонны.

"Понятно, что разреженные гражданским населением, они будут менее уязвимы для оружия Сил обороны", – сказала она.

Это способ скрыть перемещение войск и подтягивание логистики, а в то же время это замедляет логистику оккупантов, отметила Гуменюк.

"Потому что количество автотранспорта увеличивается, и оно будет мешать оперативной поставке боеприпасов и техники на фронт", – подытожила она.

СПРАВКА. 17 июля 2023 в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 российские власти написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС.

Мост поврежден второй раз с начала его строительства: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего железнодорожной частью моста. Тогда несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.

Смотрите также: Крымский мост. Россияне ужасаются, показали, как выглядят повреждения из поезда.

Артём Джерипа
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войнаоккупациякрымский мостгражданскиеНаталья Гуменюк
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