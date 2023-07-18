Крымский мост. Россия будет прикрываться гражданскими для перемещения войск по югу – ВСУ

После подрыва Крымского моста российские захватчики переориентируют свои транспортно-логистические маршруты. В частности, они будут прикрываться гражданским населением для перемещения военных ресурсов по временно оккупированным территориям на юге Украины. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Она отметила, что в настоящее время оккупанты перенаправляют через оккупированные территории юга Украины гражданский автотранспорт, накопившийся в направлении поврежденного Крымского моста.

По словам Гуменюк, это делается для того, чтобы под прикрытием гражданских переправлять и свои военные колонны.

"Понятно, что разреженные гражданским населением, они будут менее уязвимы для оружия Сил обороны", – сказала она.

Это способ скрыть перемещение войск и подтягивание логистики, а в то же время это замедляет логистику оккупантов, отметила Гуменюк.

"Потому что количество автотранспорта увеличивается, и оно будет мешать оперативной поставке боеприпасов и техники на фронт", – подытожила она.

СПРАВКА. 17 июля 2023 в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 российские власти LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост –



Мост поврежден второй раз с начала его строительства: 8 октября 2022-го произошел 17 июля 2023 в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 российские власти написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источникив СБУ говорят, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС Мост поврежден второй раз с начала его строительства: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика , после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего железнодорожной частью моста. Тогда несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023-го МО признало , что это сделала Украина.

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