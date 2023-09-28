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Кулеба про вибори у США: Дратівливих заяв про Україну буде дедалі більше. Байден буде під ударом

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28.09.2023, 11:41
Кулеба про вибори у США: Дратівливих заяв про Україну буде дедалі більше. Байден буде під ударом - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що через виборчу кампанію в США варто чекати більше "дратівливих заяв" про Україну. Про це він повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, і в Республіканській, і в Демократичній партіях є люди, які виступають проти підтримки України, проте вони перебувають у меншості.

"Втім, зрозуміло, що чим далі розгортатиметься виборча кампанія, тим більше ми чутимемо заяви, які нас дратуватимуть. Тому що це вибори і ті, хто йдуть проти нинішньої влади, повинні критикувати нинішню владу. Такий закон", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що під час недавнього візиту до США не відчув, що виборча кампанія розпочалася.

"Україна розуміє, що коли опоненти адміністрації Байдена атакуватимуть адміністрацію у питанні України, то у них ключова тема буде нібито неефективність використання американських коштів та корупція в Україні", — заявив міністр.

Дипломат наголосив, що за півтора роки від американських аудиторів не було претензій щодо використання допомоги США.

  • 26 вересня 2023 року прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер та лідер республіканців у Сенаті Макконнелл підтримують продовження фінансування для України під час голосування бюджетної резолюції.
  • Кулеба заявив, що в Конгресі США та Білому домі немає скепсису щодо подальшого надання військової допомоги Україні, а подібні настрої, якщо і можуть бути у громадянському суспільстві, то це "не мейнстрім".
  • Лідер республіканців у Сенаті США: Допомога Україні важлива, американці обдурені екс-президентом Трампом.

Читайте також: Десантіс заявив, що членство України в НАТО – "не на користь США"

Дмитро Гриниченко
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