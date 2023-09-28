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Кулеба о выборах в США: Раздражающих заявлений об Украине будет больше. Байден под ударом

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 11:41
Кулеба о выборах в США: Раздражающих заявлений об Украине будет больше. Байден под ударом - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что из-за избирательной кампании в США стоит ждать больше "раздражающих заявлений" об Украине . Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, и в Республиканской, и в Демократической партиях есть люди, которые выступают против поддержки Украины, однако они находятся в меньшинстве. 

"Впрочем, понятно, что чем дальше будет разворачиваться избирательная кампания, тем больше мы будем слышать заявления, которые нас будут раздражать. Потому что это выборы и те, кто идут против нынешней власти, должны критиковать нынешнюю власть. Таков закон", — сказал Кулеба. 

Он отметил, что во время недавнего визита в США не почувствовал, что избирательная кампания началась. 

"Украина понимает, что когда оппоненты администрации Байдена будут атаковать администрацию в вопросе Украины, то у них ключевая тема будет якобы неэффективность использования американских средств и коррупция в Украине", — заявил министр.

Дипломат подчеркнул, что за полтора года от американских аудиторов не было претензий по использованию помощи США. 

  • 26 сентября 2023 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев в Сенате Макконнелл поддерживают продолжение финансирования для Украины во время голосования бюджетной резолюции.
  • Кулеба заявил, что в Конгрессе США и Белом доме нет скепсиса по поводу дальнейшего предоставления военной помощи Украине, а подобные настроения, если и могут быть в гражданском обществе, то это "не мейнстрим".
  • Лидер республиканцев в Сенате США: Помощь Украине важна, американцы одурачены экс-президентом Трампом

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Дмитрий Гриниченко
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