Кулеба очікує на "конструктивні зрушення" після зустрічі з главою МЗС Угорщини
Україна сподівається на "конструктивніші" дії Угорщини у розвитку двосторонніх відносин між державами, адже позитивне спрямування вже є. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі зі своїм угорським колегою Петером Сійярто у Брюсселі.
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За словами Кулеби, останнім часом Україна та Угорщина наблизилися до зміцнення відносин між державами.
"Ми погодилися, що за останні тижні опрацьовано низку кроків для вирішення нагальних питань у наших двосторонніх відносинах", – сказав український дипломат.
Він розповів, що його зустріч із Сійярто була тривалою.
Це позитивна тенденція, яку потрібно розвивати шляхом "конструктивних зрушень у майбутньому", впевнений Кулеба.
Сійярто сказав, що обидві країни працюють над тим, щоб "знову говорити про взаємну довіру" у відносинах Угорщини та України.
Обидві сторони мають прогрес у питанні, пов'язаному з кордоном, адже у цьому напрямі є "несправедливі ситуації", з якими треба щось робити, повідомив глава МЗС Угорщини.
Сійярто наголосив, що для Угорщини важливо співпрацювати з Україною в освітній сфері.
"З надіями чекаємо на завтрашнє засідання угорсько-української робочої групи освіти, адже найважливіше зараз завдання – відновити права угорської громади на Прикарпатті на освіту та використання рідної мови", – сказав він.
Угорський уряд також може сприяти розвитку інфраструктури на кордоні, що покращить українську торгівлю з європейськими країнами, сказав Сійярто.
"Розвиток інфраструктури на українсько-угорському кордоні за підтримки уряду дозволить перевантажувати 1 млн контейнерів або 3 млн тонн пшениці та рослинної олії на рік у Фенешлітке, що може суттєво допомогти Україні у торгівлі з Європою", – пояснив угорський дипломат.
- 29 січня Сійярто сказав, що на процес відновлення довіри між Україною та Угорщиною знадобиться "тривалий час".
- 30 січня Кулеба розповів, що на зустрічі з Сійярто українській стороні вдалося "отримати максимум".
- Згодом глава МЗС Угорщини заявив, що до зустрічі Орбана та Зеленського ще далеко, бо перед цим треба виконати низку умов.
- 31 січня Кулеба повідомив, що не став би називати Орбана та Сійярто "проросійськими", адже вони радше "проугорські".