Кулеба очікує на "конструктивні зрушення" після зустрічі з главою МЗС Угорщини

Зустріч Дмитра Кулеби та Петера Сійярто (Фото: пресслужба МЗС)

Україна сподівається на "конструктивніші" дії Угорщини у розвитку двосторонніх відносин між державами, адже позитивне спрямування вже є. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі зі своїм угорським колегою Петером Сійярто у Брюсселі.

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За словами Кулеби, останнім часом Україна та Угорщина наблизилися до зміцнення відносин між державами.

"Ми погодилися, що за останні тижні опрацьовано низку кроків для вирішення нагальних питань у наших двосторонніх відносинах", – сказав український дипломат.

Він розповів, що його зустріч із Сійярто була тривалою.

Це позитивна тенденція, яку потрібно розвивати шляхом "конструктивних зрушень у майбутньому", впевнений Кулеба.

Сійярто сказав, що обидві країни працюють над тим, щоб "знову говорити про взаємну довіру" у відносинах Угорщини та України.

Обидві сторони мають прогрес у питанні, пов'язаному з кордоном, адже у цьому напрямі є "несправедливі ситуації", з якими треба щось робити, повідомив глава МЗС Угорщини. Сійярто наголосив, що для Угорщини важливо співпрацювати з Україною в освітній сфері.