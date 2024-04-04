Кулеба ожидает "конструктивных сдвигов" после встречи с главой МИД Венгрии

Встреча Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто (Фото: пресс-служба МИД)

Украина надеется на более "конструктивные" действия Венгрии в развитии двусторонних отношений между государствами, ведь позитивное направление уже есть. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Брюсселе.

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По словам Кулебы, в последнее время Украина и Венгрия приблизились к укреплению отношений между государствами.

"Мы согласились, что за последние недели проработан ряд шагов для решения неотложных вопросов в наших двусторонних отношениях", – сказал украинский дипломат.

Он рассказал, что его встреча с Сийярто была продолжительной.

Это положительная тенденция, которую нужно развивать путем "конструктивных сдвигов в будущем", заверил Кулеба.

Сийярто сказал, что обе страны работают над тем, чтобы "снова говорить о взаимном доверии в отношениях Венгрии и Украины".

Обе стороны имеют прогресс в вопросе, связанном с границей, ведь в этом направлении есть "несправедливые ситуации", с которыми нужно что-то делать, сообщил глава МИД Венгрии. Сийярто подчеркнул, что для Венгрии важно сотрудничать с Украиной в сфере образования.