Кулеба ожидает "конструктивных сдвигов" после встречи с главой МИД Венгрии
Украина надеется на более "конструктивные" действия Венгрии в развитии двусторонних отношений между государствами, ведь позитивное направление уже есть. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Брюсселе.
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По словам Кулебы, в последнее время Украина и Венгрия приблизились к укреплению отношений между государствами.
"Мы согласились, что за последние недели проработан ряд шагов для решения неотложных вопросов в наших двусторонних отношениях", – сказал украинский дипломат.
Он рассказал, что его встреча с Сийярто была продолжительной.
Это положительная тенденция, которую нужно развивать путем "конструктивных сдвигов в будущем", заверил Кулеба.
Сийярто сказал, что обе страны работают над тем, чтобы "снова говорить о взаимном доверии в отношениях Венгрии и Украины".
Обе стороны имеют прогресс в вопросе, связанном с границей, ведь в этом направлении есть "несправедливые ситуации", с которыми нужно что-то делать, сообщил глава МИД Венгрии.
Сийярто подчеркнул, что для Венгрии важно сотрудничать с Украиной в сфере образования.
"С надеждами ждем завтрашнего заседания венгерско-украинской рабочей группы образования, ведь важнейшая сейчас задача – восстановить права венгерской общины в Прикарпатье на образование и использование родного языка", – сказал он.
Венгерское правительство также может способствовать развитию инфраструктуры на границе, что улучшит украинскую торговлю с европейскими странами, сказал Сийярто.
"Развитие инфраструктуры на украинско-венгерской границе при поддержке правительства позволит перегружать 1 млн контейнеров или 3 млн тонн пшеницы и растительного масла в год в Фенешлитке, что может существенно помочь Украине в торговле с Европой", – объяснил венгерский дипломат.
- 29 января Сийярто сказал, что на процесс восстановления доверия между Украиной и Венгрией уйдет "продолжительное время".
- 30 января Кулеба рассказал, что на встрече с Сийярто украинской стороне удалось "получить максимум".
- Со временем глава МИД Венгрии заявил, что до встречи Орбана и Зеленского еще далеко, потому что перед этим нужно выполнить ряд условий.
- 31 января Кулеба сообщил, что не стал бы называть Орбана и Сийярто "пророссийскими", ведь они скорее "проугорские".