Ексглава МЗС Литви: Потрібно збільшити виробництво дронів удесятеро, щоб РФ звикла до їх дзижчання

Ілюстративне фото (Фото: Генштаб ЗСУ)

Україні потрібно збільшити виробництво безпілотників удесятеро за підтримки Європи, щоб росіяни звикли до дзижчання дронів по всій Росії. Про це в інтервʼю LIGA.net розповів ексміністр закордонних справ Литви (2020–2024) Габріелюс Ландсбергіс.

Ландсбергіс зазначив, що найбільший вплив на війну сьогодні мають не західні постачання озброєння, а масове застосування українських дронів.

За його словами, Україні потрібно не просто більше зброї, а підтримка власного військово-промислового комплексу.

"Українські компанії виготовляють щомісяця близько 50 000 FPV-дронів. Уявіть, якби ця цифра помножилася на 10 за допомогою європейських грошей. Це б мало колосальний вплив. Щоб не українці, а росіяни звикали до дзижчання дронів по всій Росії. Щоб жоден аеропорт Росії не працював, жоден військовий не міг почуватися в безпеці", – сказав Ландсбергіс.

На його думку, це може стати не тільки технологічною, але й психологічною перевагою для України.

"Це змінило б баланс сил. Придушило б Росію не лише технічно кращим обладнанням, а й кількістю. Європі бракує зброї та політичної волі, але є гроші, щоб допомогти Україні", – додав ексміністр.

Він зазначив, що зараз Європа має технічні можливості наростити виробництво зброї, але не вистачає політичної волі для таких рішень.

"Європі бракує систем ППО великого радіуса, на зразок Patriot. Ми не можемо перекрити тут Штати. Маємо лише системи середнього радіуса – IRIS-Т і NASAMS. Але розумні люди казали мені, що якби європейці об’єдналися, могли б за два роки зробити аналоги Patriot. Якщо буде політична воля", – підсумував Ландсбергіс.