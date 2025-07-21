Эксглава МИД Литвы: Нужно увеличить производство дронов в 10 раз, чтобы РФ привыкла к ним

Экс-министр МИД Литвы заявил, что Украина могла бы увеличить производство дронов в 10 раз за счет Европы

Иллюстративное фото (Фото: Генштаб ВСУ)

Украине нужно увеличить производство беспилотников в 10 раз при поддержке Европы, чтобы россияне привыкли к жужжанию дронов по всей России. Об этом в интервью LIGА.net рассказал экс-министр иностранных дел Литвы (2020-2024) Габриэлюс Ландсбергис.

Ландсбергис отметил, что наибольшее влияние на войну сегодня оказывают не западные поставки вооружения, а массовое применение украинских дронов.

По его словам, Украине нужно не просто больше оружия, а поддержка собственного военно-промышленного комплекса.

"Украинские компании производят ежемесячно около 50 000 FPV-дронов. Представьте, если бы эта цифра умножилась на 10 с помощью европейских денег. Это бы имело колоссальное влияние. Чтобы не украинцы, а россияне привыкали к жужжанию дронов по всей России. Чтобы ни один аэропорт России не работал, ни один военный не мог чувствовать себя в безопасности", – сказал Ландсбергис.

По его мнению, это может стать не только технологическим, но и психологическим преимуществом для Украины.

"Это изменило бы баланс сил. Подавило бы Россию не только технически лучшим оборудованием, но и количеством. Европе не хватает оружия и политической воли, но есть деньги, чтобы помочь Украине", – добавил экс-министр.

Он отметил, что сейчас Европа получила технические возможности нарастить производство оружия, но не хватает политической воли для таких решений.

"Европе не хватает систем ПВО большого радиуса, вроде Patriot. Мы не можем перекрыть здесь Штаты. Имеем только системы среднего радиуса – IRIS-Т и NASAMS. Но умные люди говорили мне, что если бы европейцы объединились, могли бы за два года сделать аналоги Patriot. Если будет политическая воля", – подытожил Ландсбергис.