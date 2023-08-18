Лукашенко почав погрожувати ядерною зброєю. У США кажуть — це пропаганда, боятися нічого

У Пентагоні заявили, що не вбачають ознак того, що росіяни збираються застосувати ядерну зброю у війні проти України. Про це на брифінгу повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

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За його словами, окупанти неодноразово загрожували переміщенням тактичної ядерної зброї до Білорусі, проте Вашингтон не розкриватиме дані своєї розвідки.

"Я вам скажу загалом, що ми не бачили нічого, що змусило б нас змінити розстановку наших власних стратегічних сил, і ми не бачили жодних вказівок на те, що Росія ухвалила рішення застосувати ядерну зброю", — сказав Райдер.

Раніше диктатор Білорусі Олександр Лукашенко у черговому пропагандистському "інтерв'ю" почав знову залякувати Україну та її союзників ядерною зброєю.

"Справді, ядерна зброя не буде застосована, якщо проти нас не буде агресії. Якщо проти Білорусі буде здійснена будь-яка агресія, то я готовий застосувати весь арсенал нашої зброї для стримування", — сказав білоруський тиран.

Наприкінці червня до Сенату США було внесено проєкт резолюції про те, що застосування Росією ядерної зброї проти України або знищення ядерного об'єкта вважатиметься нападом на НАТО з відповідним застосуванням статті 5, яка передбачає військову відповідь.

Президент США Байден не вважає, що Путін розгортатиме для застосування ядерну зброю, "хоча як знати".

Медведєв погрожує ядерною зброєю, якщо ЗСУ матимуть успіх. У США пообіцяли РФ наслідки.

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