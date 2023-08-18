RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Лукашенко почав погрожувати ядерною зброєю. У США кажуть — це пропаганда, боятися нічого

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 11:44
Лукашенко почав погрожувати ядерною зброєю. У США кажуть — це пропаганда, боятися нічого - Фото
Пет Райдер (Фото: Пентагон)

У Пентагоні заявили, що не вбачають ознак того, що росіяни збираються застосувати ядерну зброю у війні проти України. Про це на брифінгу повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, окупанти неодноразово загрожували переміщенням тактичної ядерної зброї до Білорусі, проте Вашингтон не розкриватиме дані своєї розвідки.

"Я вам скажу загалом, що ми не бачили нічого, що змусило б нас змінити розстановку наших власних стратегічних сил, і ми не бачили жодних вказівок на те, що Росія ухвалила рішення застосувати ядерну зброю", — сказав Райдер.

Раніше диктатор Білорусі Олександр Лукашенко у черговому пропагандистському "інтерв'ю" почав знову залякувати Україну та її союзників ядерною зброєю.

"Справді, ядерна зброя не буде застосована, якщо проти нас не буде агресії. Якщо проти Білорусі буде здійснена будь-яка агресія, то я готовий застосувати весь арсенал нашої зброї для стримування", — сказав білоруський тиран.

  • Наприкінці червня до Сенату США було внесено проєкт резолюції про те, що застосування Росією ядерної зброї проти України або знищення ядерного об'єкта вважатиметься нападом на НАТО з відповідним застосуванням статті 5, яка передбачає військову відповідь.
  • Президент США Байден не вважає, що Путін розгортатиме для застосування ядерну зброю, "хоча як знати".
  • Медведєв погрожує ядерною зброєю, якщо ЗСУ матимуть успіх. У США пообіцяли РФ наслідки. 

Читайте також: Американський сенатор відповів Медведєву: Час протверезіти. Ядерний удар — напад на НАТО 

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнапентагонядерна зброяПет РайдерОлександр лукашенкоБІЛОРУСЬпропагандадезінформація
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 