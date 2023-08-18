Лукашенко начал угрожать ядерным оружием. В США говорят — это пропаганда, бояться нечего
В Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что россияне собираются применить ядерное оружие в войне против Украины. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.
По его словам, оккупанты неоднократно угрожали перемещением тактического ядерного оружия в Беларусь, однако Вашингтон не будет раскрывать данные своей разведки.
"Я вам скажу в общих чертах, что мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить расстановку наших собственных стратегических сил, и мы не видели никаких указаний на то, что Россия приняла решение применить ядерное оружие", — сказал Райдер.
Ранее диктатор Беларуси Александр Лукашенко в очередном пропагандистском "интервью" начал снова запугивать Украину и ее союзников ядерным оружием.
"Действительно, ядерное оружие не будет применено, если против нас не будет агрессии. Если против Беларуси будет совершена любая агрессия, то я буду готов применить весь арсенал нашего оружия для сдерживания", — сказал беларусский тиран.
- В конце июня в Сенат США внесли проект резолюции о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины или уничтожение ядерного объекта будет считаться нападением на НАТО с соответствующим применением статьи 5, предусматривающей военный ответ.
- Президент США Байден не считает, что Путин будет разворачивать для применения ядерное оружие, "хотя как знать".
- Медведев угрожает ядерным оружием, если у ВСУ будет успех. В США пообещали РФ последствия.
Читайте также: Американский сенатор ответил Медведеву: Пора протрезветь. Ядерный удар — нападение на НАТО
Комментарии