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Лукашенко начал угрожать ядерным оружием. В США говорят — это пропаганда, бояться нечего

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 11:44
Лукашенко начал угрожать ядерным оружием. В США говорят — это пропаганда, бояться нечего - Фото
Пэт Райдер (Фото: Пентагон)

В Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что россияне собираются применить ядерное оружие в войне против Украины. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, оккупанты неоднократно угрожали перемещением тактического ядерного оружия в Беларусь, однако Вашингтон не будет раскрывать данные своей разведки. 

"Я вам скажу в общих чертах, что мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить расстановку наших собственных стратегических сил, и мы не видели никаких указаний на то, что Россия приняла решение применить ядерное оружие", — сказал Райдер.

Ранее диктатор Беларуси Александр Лукашенко в очередном пропагандистском "интервью" начал снова запугивать Украину и ее союзников ядерным оружием. 

"Действительно, ядерное оружие не будет применено, если против нас не будет агрессии. Если против Беларуси будет совершена любая агрессия, то я буду готов применить весь арсенал нашего оружия для сдерживания", — сказал беларусский тиран.

  • В конце июня в Сенат США внесли проект резолюции о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины или уничтожение ядерного объекта будет считаться нападением на НАТО с соответствующим применением статьи 5, предусматривающей военный ответ.
  • Президент США Байден не считает, что Путин будет разворачивать для применения ядерное оружие, "хотя как знать".
  • Медведев угрожает ядерным оружием, если у ВСУ будет успех. В США пообещали РФ последствия.

Читайте также: Американский сенатор ответил Медведеву: Пора протрезветь. Ядерный удар — нападение на НАТО 

Дмитрий Гриниченко
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