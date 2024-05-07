Майже половина ракет КНДР, які Росія запускала по Україні, вибухнули у повітрі – Reuters

В Офісі генерального прокурора дослідили використання Росією ракет із КНДР для оцінки загрози від співпраці Москви та Пхеньяна

Ракета КНДР (Ілюстративне фото: EPA)

В Україні дослідили уламки північнокорейських балістичних ракет, які Росія запускала по території держави взимку. Результати показали, що близько половини з повітряних цілей КНДР втратили запрограмовані траєкторії та вибухнули в повітрі. Про це йдеться у письмовій відповіді Офісу генерального прокурора на запит інформаційного агентства Reuters.

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Як повідомили в ОГП, українські спеціалісти дослідили 21 з 50 балістичних ракет КНДР, запущених Росією по території країни у період з кінця грудня 2023 року до кінця лютого 2024 року.

"Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії польоту й вибухнули в повітрі. У таких випадках уламки не були знайдені", – зазначили в правоохоронному органі.

Метою дослідження є оцінка загрози для України від співпраці Москви та Пхеньяна, пояснили у відомстві.

Уламки від північнокорейських ракет, за даними правоохоронців, знаходили, окрім Києва й околиць міста, у Харківській, Полтавській, Донецькій і Кіровоградській областях.

Коли уламки від північнокорейських ракет KN-23 не можна було зібрати на місцях падіння – цілі ідентифікували за траєкторіями польоту, швидкістю та місцями запуску, повідомили у відомстві.

Останнє зафіксоване використання ракет KN-23, за інформацією ОГП, було 27 лютого.

У прокуратурі додали, що загалом від початку використання Росією ракет із КНДР в Україні загинули 24 людини, ще 115 отримали поранення.

ДОВІДКА. KN-23 (Hwasong-11Ga) – північнокорейська балістична ракета, яка є аналогом балістичної ракети РФ "Іскандер-М". Дальність польоту KN-23 становить близько 410 км, а розмір бойової частини не перевищує 500 кг.

Після масованого обстрілу Харкова 2 січня очільник Харківської ОВА Синєгубов в інтерв'ю LIGA.net заявив, що є впевненість у тому, що ракети, якими били по місту, не виготовляються у РФ. Пізніше ООН підтвердили, що уламки снаряда, що впав у Харкові, належать балістичній ракеті з КНДР.

заявив, що є впевненість у тому, що ракети, якими били по місту, не виготовляються у РФ. Пізніше ООН підтвердили, що уламки снаряда, що впав у Харкові, належать балістичній ракеті з КНДР. В ОГП повідомили, що найбільш масовану ракетну атаку ракетами із КНДР було задокументовано 7 лютого. Тоді Росія вдарила по Києву, Павлограду й Харкову.

20 березня у США повідомили, що Росія щонайменше 10 разів використовувала ракети північнокорейського виробництва проти України.

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