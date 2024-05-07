Майже половина ракет КНДР, які Росія запускала по Україні, вибухнули у повітрі – Reuters
В Україні дослідили уламки північнокорейських балістичних ракет, які Росія запускала по території держави взимку. Результати показали, що близько половини з повітряних цілей КНДР втратили запрограмовані траєкторії та вибухнули в повітрі. Про це йдеться у письмовій відповіді Офісу генерального прокурора на запит інформаційного агентства Reuters.
Як повідомили в ОГП, українські спеціалісти дослідили 21 з 50 балістичних ракет КНДР, запущених Росією по території країни у період з кінця грудня 2023 року до кінця лютого 2024 року.
"Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії польоту й вибухнули в повітрі. У таких випадках уламки не були знайдені", – зазначили в правоохоронному органі.
Метою дослідження є оцінка загрози для України від співпраці Москви та Пхеньяна, пояснили у відомстві.
Уламки від північнокорейських ракет, за даними правоохоронців, знаходили, окрім Києва й околиць міста, у Харківській, Полтавській, Донецькій і Кіровоградській областях.
Коли уламки від північнокорейських ракет KN-23 не можна було зібрати на місцях падіння – цілі ідентифікували за траєкторіями польоту, швидкістю та місцями запуску, повідомили у відомстві.
Останнє зафіксоване використання ракет KN-23, за інформацією ОГП, було 27 лютого.
У прокуратурі додали, що загалом від початку використання Росією ракет із КНДР в Україні загинули 24 людини, ще 115 отримали поранення.
- Після масованого обстрілу Харкова 2 січня очільник Харківської ОВА Синєгубов в інтерв'ю LIGA.net заявив, що є впевненість у тому, що ракети, якими били по місту, не виготовляються у РФ. Пізніше ООН підтвердили, що уламки снаряда, що впав у Харкові, належать балістичній ракеті з КНДР.
- В ОГП повідомили, що найбільш масовану ракетну атаку ракетами із КНДР було задокументовано 7 лютого. Тоді Росія вдарила по Києву, Павлограду й Харкову.
- 20 березня у США повідомили, що Росія щонайменше 10 разів використовувала ракети північнокорейського виробництва проти України.
Читайте також: "Залишилось 200 "Калібрів". Навіщо Росії ракети з Північної Кореї та що про них відомо