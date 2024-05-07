Почти половина ракет КНДР, которые РФ запускала по Украине, взорвались в воздухе – Reuters
В Украине исследовали обломки северокорейских баллистических ракет, которые Россия запускала по территории государства зимой. Результаты показали, что около половины воздушных целей КНДР потеряли запрограммированные траектории и взорвались в воздухе. Об этом говорится в письменном ответе Офиса генерального прокурора по запросу информационного агентства Reuters.
Как сообщили в ОГП, украинские специалисты исследовали 21 из 50 баллистических ракет КНДР, запущенных Россией по территории страны в период с конца декабря 2023 по конец февраля 2024 года.
"Около половины северокорейских ракет потеряли запрограммированные траектории полета и взорвались в воздухе. В таких случаях обломки не были найдены", – отметили в правоохранительном органе.
Целью исследования является оценка угрозы Украине от сотрудничества Москвы и Пхеньяна, объяснили в ведомстве.
Обломки от северокорейских ракет, по данным правоохранителей, находили, кроме Киева и окрестностей города, в Харьковской, Полтавской, Донецкой и Кировоградской областях.
Когда обломки от северокорейских ракет KN-23 нельзя было собрать на местах падения – цели идентифицировали по траекториям полета, скорости и местам запуска, сообщили в ведомстве.
Последнее зафиксированное использование ракет KN-23, по информации ОГП, было 27 февраля.
В прокуратуре добавили, что всего с начала использования Россией ракет из КНДР в Украине погибли 24 человека, еще 115 получили ранения.
- После массированного обстрела Харькова 2 января глава Харьковской ОВА Синегубов в интервью LIGA.net заявил, что есть уверенность в том, что ракеты, которыми били по городу, не производятся в РФ. Позже ООН подтвердили, что обломки упавшего в Харькове снаряда принадлежат баллистической ракете из КНДР.
- В ОГП сообщили, что наиболее массированная ракетная атака ракетами из КНДР была задокументирована 7 февраля. Тогда Россия ударила по Киеву, Павлограду и Харькову.
- 20 марта в США сообщили, что Россия не менее 10 раз использовала ракеты северокорейского производства против Украины.
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