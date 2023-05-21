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Міжнародний порядок впаде, якщо дати РФ можливість продовжувати окупацію – Зеленський

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 15:32
Міжнародний порядок впаде, якщо дати РФ можливість продовжувати окупацію – Зеленський - Фото
Володимир Зеленський (Фото - EPA)

Міжнародний порядок не вдасться зберегти, якщо залишити Росії можливість окупувати навіть малу частину території України. Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції у Хіросімі.

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Зеленський заявив, що якщо допустити продовження окупації Росією будь-якої частини території України, "міжнародне право ніколи більше не діятиме".

Президент також додав, що у такому разі "інші злочинці на державних посадах захочуть розпочати аналогічні війни".

У відповідях на запитання Зеленський нагадав про запропоновану ним формулу миру та наголосив, що ця формула отримала підтримку багатьох країн світу і є основою для майбутнього мирного процесу.

На цій пресконференції Зеленський заявив, що передання Україні літаків F-16 – це вирішене питання.

20 травня президент Зеленський прибув до Японії для участі у саміті глав країн Великої сімки. Під час цього візиту він провів переговори з президентом США Джо Байденом та подякував йому за новий військовий пакет.

  • 15 листопада 2022 року на саміті G20 президент Володимир Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів, яка передбачає повне виведення російських військ з території України, відновлення кордонів 1991 року, припинення бойових дій, виплату Росією репарацій за завдану Україні шкоду, створення спеціального трибуналу для воєнних злочинців РФ та інші пункти. 10 лютого 2023 року Європейський Союз, до якого входить Угорщина, підтримав запропоновану Зеленським формулу миру.
Сергій Бережний
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Володимир Зеленськийдеокупаціяформула миру
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