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Международный порядок падет, если дать РФ возможность продолжать оккупацию – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 15:32
Международный порядок падет, если дать РФ возможность продолжать оккупацию – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото - EPA)

Международный порядок не удастся сохранить, если оставить России возможность оккупировать даже малую часть территории Украины. Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Хиросиме. 

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Зеленский заявил, что если допустить продолжение оккупации Россией любой части территории Украины, "международное право никогда больше не будет действовать".

Президент также сказал, что в этом случае "другие преступники на государственных должностях захотят начать аналогичные войны".

В ответах на вопросы Зеленский напомнил о предложенной им формуле мира и подчеркнул, что эта формула получила поддержку многих стран и является основой для будущего мирного процесса. 

На этой же пресс-конференции Зеленский заявил, что передача Украине самолетов F-16 – это решенный вопрос. 

20 мая президент Зеленский прибыл в Японию для участия в саммите глав стран Большой семерки. В ходе этого визита он провел переговоры с президентом США Джо Байденом и поблагодарил его за новый военный пакет.

  • 15 ноября 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский  представил формулу мира из 10 пунктов, которая предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины, восстановление границ 1991 года, прекращение боевых действий, выплату Россией репараций за нанесенный Украине ущерб, создание специального трибунала для военных преступников РФ и другие пункты. 10 февраля 2023 года Европейский Союз, в состав которого входит Венгрия, поддержал предложенную Зеленским формулу мира.
Сергей Бережной
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Владимир Зеленскийдеоккупацияформула мира
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