Мерц: Якщо Україна капітулює, післязавтра настане черга наступної країни, а потім наша
Капітуляція України у війні приведе до агресії проти інших держав, вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Таку думку він висловив в інтерв’ю каналу ZDF.
Німецький канцлер заявив, що війна Росії проти України може тривати ще довго.
"Ми намагаємося закінчити її якомога швидше. Але точно не ціною капітуляції України", – уточнив Мерц.
За його словами, війна може закінчитися завтра, якщо Україна капітулює, і країна втратить свою незалежність.
"Тільки тоді післязавтра настане черга наступної країни. А потім настане наша черга. Це не варіант", – зазначив він.
- 27 серпня канцлер Німеччини заявив, що капітуляція України лише дасть час російському диктатору підготуватися до нової війни.
- 29 серпня Мерц сказав, що війна Росії проти України може тривати "багато місяців", оскільки Путін відмовляється від перемовин.
