Мерц: Якщо Україна капітулює, післязавтра настане черга наступної країни, а потім наша

Європа намагається закінчити війну якомога швидше, але не ціною капітуляції України, заявив канцлер Німеччини

Фрідріх Мерц (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Капітуляція України у війні приведе до агресії проти інших держав, вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Таку думку він висловив в інтерв’ю каналу ZDF.

Німецький канцлер заявив, що війна Росії проти України може тривати ще довго.

"Ми намагаємося закінчити її якомога швидше. Але точно не ціною капітуляції України", – уточнив Мерц.

За його словами, війна може закінчитися завтра, якщо Україна капітулює, і країна втратить свою незалежність.

"Тільки тоді післязавтра настане черга наступної країни. А потім настане наша черга. Це не варіант", – зазначив він.