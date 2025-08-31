Мерц: Если Украина капитулирует, послезавтра наступит очередь другой страны, а потом наша

Европа пытается закончить войну как можно скорее, но не ценой капитуляции Украины, заявил канцлер Германии

Фридрих Мерц (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Капитуляция Украины в войне приведет к агрессии против других государств, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Такое мнение он высказал в интервью каналу ZDF.

Немецкий канцлер заявил, что война России против Украины может продолжаться еще долго.

"Мы стараемся закончить ее как можно быстрее. Но точно не ценой капитуляции Украины", — уточнил Мерц.

По его словам, война может закончиться завтра, если Украина капитулирует, и страна потеряет свою независимость.

"Только тогда послезавтра наступит очередь другой страны. А потом наступит наша очередь. Это не вариант", — отметил он.