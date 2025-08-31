Мерц: Если Украина капитулирует, послезавтра наступит очередь другой страны, а потом наша
Капитуляция Украины в войне приведет к агрессии против других государств, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Такое мнение он высказал в интервью каналу ZDF.
Немецкий канцлер заявил, что война России против Украины может продолжаться еще долго.
"Мы стараемся закончить ее как можно быстрее. Но точно не ценой капитуляции Украины", — уточнил Мерц.
По его словам, война может закончиться завтра, если Украина капитулирует, и страна потеряет свою независимость.
"Только тогда послезавтра наступит очередь другой страны. А потом наступит наша очередь. Это не вариант", — отметил он.
- 27 августа канцлер Германии заявил, что капитуляция Украины лишь даст время российскому диктатору подготовиться к новой войне.
- 29 августа Мерц сказал, что война России против Украины может длиться "много месяцев", поскольку Путин отказывается от переговоров.
