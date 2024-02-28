Міністр оборони Болгарії: Наших військ в Україні не буде, але нехай Путін не розслабляється
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що Софія не відправлятиме війська в Україну, проте, за його словами, це не значить, що російському диктатору Володимиру Путіну можна розслабитися. Його слова передає Actualno.
"Ми точно не будемо відправляти болгарських солдатів в Україну. Це питання в Болгарії не обговорюється", – сказав він.
За його словами, Путін почувається "цілком спокійно", оскільки знає, що в Україні не буде військових із країн НАТО.
"Путін не повинен заспокоюватися, тому що він повинен знати, що всі варіанти військової допомоги відкриті. Є країни, які пропонують відправити війська на фронт, але Болгарія цього робити не буде", – додав він.
26 лютого Макрон заявив, що у контексті відправлення військ НАТО в Україну "не слід нічого виключати". Однак дипломати держави заявили, що ідея французького лідера полягала в тому, щоб "розпалити дискусію" з цього приводу, але конкретних планів у цьому напрямі немає.
Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що західним союзникам слід замислитися над ідеєю Макрона.
- 27 лютого прем'єри Чехії та Польщі Петр Фіала та Дональд Туск заявили, що держави не розглядають можливість введення військ в Україну.
- У той же день канцлер Німеччини Олаф Шольц і речник прем'єра Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.
- Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції направити сухопутні війська в Україну.
- У Білому домі також заявили, що не відправлятимуть свої війська в Україну.
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