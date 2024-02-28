Міністр оборони Болгарії: Наших військ в Україні не буде, але нехай Путін не розслабляється

Тодор Тагарев каже, що Путін почувається "цілком спокійно", оскільки знає, що в Україні не буде військових із країн НАТО

Тодор Тагарев (Фото: ЕРА/YOAN VALAT)

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що Софія не відправлятиме війська в Україну, проте, за його словами, це не значить, що російському диктатору Володимиру Путіну можна розслабитися. Його слова передає Actualno.

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"Ми точно не будемо відправляти болгарських солдатів в Україну. Це питання в Болгарії не обговорюється", – сказав він.

За його словами, Путін почувається "цілком спокійно", оскільки знає, що в Україні не буде військових із країн НАТО.

"Путін не повинен заспокоюватися, тому що він повинен знати, що всі варіанти військової допомоги відкриті. Є країни, які пропонують відправити війська на фронт, але Болгарія цього робити не буде", – додав він.

26 лютого Макрон заявив, що у контексті відправлення військ НАТО в Україну "не слід нічого виключати". Однак дипломати держави заявили, що ідея французького лідера полягала в тому, щоб "розпалити дискусію" з цього приводу, але конкретних планів у цьому напрямі немає.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що західним союзникам слід замислитися над ідеєю Макрона.

27 лютого прем'єри Чехії та Польщі Петр Фіала та Дональд Туск заявили, що держави не розглядають можливість введення військ в Україну.

У той же день канцлер Німеччини Олаф Шольц і речник прем'єра Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.

Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції направити сухопутні війська в Україну.

У Білому домі також заявили, що не відправлятимуть свої війська в Україну.

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