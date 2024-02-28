Макрон говорив про війська НАТО в Україні в майбутньому, не бачу нічого поганого — дипломат Литви

Лінас Лінкявічюс (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Посол Литви у Швеції та колишній міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічюс заявив, що президент Франції Емманюель Макрон говорив про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому, а не для сьогоднішньої війни проти Росії. Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, незрозуміло, чому висловлення Макрона викликало настільки чутливу реакцію в Європі.

"Макрон стверджував, що війська НАТО можуть увійти в Україну в майбутньому. Наполягав на тому, що не можна дозволити автократії перемогти демократію за допомогою військової сили й всі варіанти мають бути на столі. Що в цьому поганого?" — заявив дипломат.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що західним союзникам слід замислитися над ідеєю Макрона.

26 лютого Макрон заявив, що у контексті відправлення військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Однак дипломати держави заявили, що ідея французького лідера полягала в тому, щоб "розпалити дискусію" з цього приводу, але конкретних планів у цьому напрямі немає.

27 лютого прем'єри Чехії та Польщі Петр Фіала та Дональд Туск заявили, що держави не розглядають можливість введення військ в Україну.

У той же день канцлер Німеччини Олаф Шольц і речник прем'єра Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.

Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції направити сухопутні війська в Україну.

У Білому домі також заявили, що не відправлятимуть свої війська в Україну.

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