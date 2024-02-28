Макрон говорил о войсках НАТО в Украине в будущем, не вижу тут плохого — дипломат Литвы

Линас Линкявичюс (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Посол Литвы в Швеции и бывший министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем, а не для сегодняшней войны против России. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, неясно, почему высказывание Макрона вызвало настолько чувствительную реакцию в Европе.

"Макрон утверждал, что войска НАТО могут войти в Украину в будущем. Настаивал на том, что нельзя позволить автократии победить демократию с помощью военной силы и все варианты должны быть на столе. Что в этом плохого?" — заявил дипломат.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что западным союзникам следует задуматься над идеей Макрона.

26 февраля Макрон заявил, что в контексте отправки войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать". Однако дипломаты государства заявили, что идея французского лидера заключалась в том, чтобы "разжечь дискуссию" по этому поводу, но конкретных планов в этом направлении нет.

27 февраля премьеры Чехии и Польши Петр Фиала и Дональд Туск заявили, что государства не рассматривают возможность введения войск в Украину.

В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Великобритании Риши Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину.

Впоследствии Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить сухопутные войска в Украину.

В Белом доме также заявили, что не будут отправлять свои войска в Украину.

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