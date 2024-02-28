Министр обороны Болгарии: Наших войск в Украине не будет, но пусть Путин не расслабляется

Тодор Тагарев говорит, что Путин чувствует себя "совершенно спокойно", поскольку знает, что в Украине не будет военных из стран НАТО

Тодор Тагарев (Фото: ЕРА/YOAN VALAT)

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что София не будет отправлять войска в Украину, однако, по его словам, это не значит, что российскому диктатору Владимиру Путину можно расслабиться. Его слова передает Actualno.

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"Мы точно не будем отправлять болгарских солдат в Украину. Этот вопрос в Болгарии не обсуждается", – сказал он.

По его словам, Путин чувствует себя "совершенно спокойно", поскольку знает, что в Украине не будет военных из стран НАТО.

"Путин не должен успокаиваться, потому что он должен знать, что все варианты военной помощи открыты. Есть страны, которые предлагают отправить войска на фронт, но Болгария этого делать не будет", – добавил он.

26 февраля Макрон заявил, что в контексте отправки войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать". Однако дипломаты государства заявили, что идея французского лидера заключалась в том, чтобы "разжечь дискуссию" на этот счет, но конкретных планов в этом направлении нет.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что западным союзникам следует задуматься над идеей Макрона.

27 февраля премьеры Чехии и Польши Петр Фиала и Дональд Туск заявили, что государства не рассматривают возможность введения войск в Украину.

В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Британии Риши Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину.

Позже Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить сухопутные войска в Украину.

В Белом доме также заявили, что не будут отправлять свои войска в Украину.

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