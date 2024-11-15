Міністр оборони Польщі заявив, що в українців "коротка пам’ять"

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: Adam Warzawa / EPA)

Міністр оборони – віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що українці забули про допомогу, яку надала Варшава на початку повномасштабного вторгнення Росії. З такою заявою польський міністр виступив в ефірі програми "Крапка над і" на TVN24.

За словами міністра оборони країни, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він розповів "як багато Польща вже зробила і як багато допомогла Україні".

"Це важливо в контексті слів президента Володимира Зеленського, який заявив, що Польща робить не все, що може", – додав Косіняк-Камиш.

Міністр сказав, що в українців "пам'ять коротка". Він нагадав, що в перші місяці повномасштабної війни Варшава передала Києву військову техніку та гуманітарну допомогу.

"Не можна сказати, що Польща не робить усе можливе. Польща робила і продовжує робити все можливе. Але є межа, яку я ніколи не переступлю. Межею допомоги для України є питання безпеки Польщі. Якщо передання будь-якої техніки загрожуватиме безпеці польської держави, я просто не буду її дарувати", – наголосив Косіняк-Камиш.

На його думку, Зеленський хоче "залучити інші країни до прямої участі в конфлікті з Росією".

"Учора [13 листопада] я говорив із генеральним секретарем НАТО щодо збивання ракет. Я вважаю, що [це було б можливо], якби було спільне рішення всього Альянсу, а такого рішення сьогодні немає", — сказав глава оборонного відомства Польщі.