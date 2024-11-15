Министр обороны Польши заявил, что у украинцев "короткая память"

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Adam Warzawa / EPA)

Министр обороны – вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что украинцы забыли о помощи, которую предоставила Варшава в начале полномасштабного вторжения России. С таким заявлением польский министр выступил в эфире программы "Точка над і" на TVN24.

По словам министра обороны страны, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он рассказал "как много Польша уже сделала и как много помогла Украине".

"Это важно в контексте слов президента Владимира Зеленского, который заявил, что Польша делает не все, что может", — добавил Косиняк-Камыш.

Министр сказал, что у украинцев "память короткая". Он напомнил, что в первые месяцы полномасштабной войны Варшава передала Киеву военную технику и гуманитарную помощь.

"Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша делала и продолжает делать все возможное. Но есть предел, который я никогда не переступлю. Пределом помощи для Украины является вопрос безопасности Польши. Если передача любой техники будет угрожать безопасности польского государства, я просто не буду ее дарить", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

По его мнению, Зеленский хочет "привлечь другие страны к прямому участию в конфликте с Россией".

"Вчера [13 ноября] я говорил с генеральным секретарем НАТО о сбивании ракет. Я считаю, что [это было бы возможно], если бы было общее решение всего Альянса, а такого решения сегодня нет", — сказал глава оборонного ведомства Польши.