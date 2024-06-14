Міноборони допустило до використання Силами оборони понад 100 нових зразків боєприпасів

Мова йде про боєприпаси до стрілецької зброї, мінометні міни, артилерійські снаряди та інше

Фото: Міністерство оборони

З початку великої російсько-української війни Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації в українській армії понад 100 зразків боєприпасів. Майже половину з них – від початку 2024 року. Про це повідомили в українському оборонному відомстві.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

У Міноборони розповіли – мова йде про боєприпаси до стрілецької зброї, мінометні міни, артилерійські снаряди, а також близько 60 зразків для снарядів безпілотників. Усі вони розроблені вітчизняними підприємствами.

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Оборонне відомство стверджує – кодифікація дозволяє закуповувати ці зразки за кошти державного бюджету для підрозділів Сил оборони.

13 червня волонтер і військовослужбовець Роман Сініцин заявив, що все, що застосовують українські Сили оборони першими, починають використовувати російські військові. Це війна наввипередки.

У березні віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Україна може збільшити виробництво безпілотників до 2 млн одиниць на рік, що вдвічі більше за цільовий показник, але для цього потрібна додаткова фінансова підтримка Заходу.

3 червня заступник міністра оборони Дмитро Кліменков розповів, що майже 100% дронів для Сил оборони виготовляють в Україні, найбільша частка припадає на приватний бізнес.

Того ж дня стало відомо, що китайська урядова організація "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун" намагалася придбати обладнання для російської армії, за допомогою якого можна глушити безпілотники.

Читайте також: Втричі більше, ніж у лютому 2022-го. Як армія Росії адаптується до війни та що це означає