Минобороны допустило к использованию Силами обороны более 100 новых образцов боеприпасов

Речь идет о боеприпасах к стрелковому оружию, минометных минах, артиллерийских снарядах и прочем

Фото: Министерство обороны

С начала российско-украинской войны Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в украинской армии более 100 образцов боеприпасов. Почти половину из них – с начала 2024 года. Об этом сообщили в украинском оборонном ведомстве.

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В Минобороны рассказали – речь идет о боеприпасах к стрелковому оружию, минометных минах, артиллерийских снарядах, а также около 60 образцах для снарядов беспилотников. Все они разработаны отечественными предприятиями.

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

Оборонное ведомство утверждает – кодификация позволяет закупать эти образцы за счет государственного бюджета для подразделений Сил обороны.

13 июня волонтер и военнослужащий Роман Синицын заявил, что все, что применяют украинские Силы обороны первыми, начинают использовать российские военные. Это война наперегонки.

В марте вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина может увеличить производство беспилотников до 2 млн единиц в год, что вдвое больше целевого показателя, но для этого требуется дополнительная финансовая поддержка Запада.

3 июня заместитель министра обороны Дмитрий Клименков рассказал, что почти 100% дронов для Сил обороны производится в Украине, наибольшая доля приходится на частный бизнес.

В тот же день стало известно, что китайская правительственная организация "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун" пыталась приобрести оборудование для российской армии, с помощью которого можно глушить беспилотники.

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