Міноборони: У застосунку "Резерв+" оновили дані понад 1,57 млн українців

Дмитро Лазуткін (Фото: Facebook)

Станом на 14 червня понад 1,57 млн військовозобов’язаних українців оновили свої дані у мобільному застосунку "Резерв+". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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"Військовий облік покращився суттєво. Ми бачимо, що 2,1 млн осіб вже оновили свої дані, зокрема понад 1,57 млн в "Резерві+". Тому ми можемо стверджувати, що запуск цього проєкту, цього сервісу себе виправдовує", – заявив Лазуткін.

Речник Міноборони нагадав, що з 18 червня у застосунку з’явиться QR-код і цей документ буде ідентичний паперовому. За його словами, зараз тривають останні роботи технічного характеру.

"Якщо говорити про направлення на військово-лікарську комісію, така можливість розглядається, але потрібна нормативно-правова база для цього", – зазначив він.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

20 травня Міноборони повідомило, що застосунок "Резерв+" є повністю безпечним для українців у контексті захищеності їхніх даних.

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