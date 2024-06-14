Минобороны: В приложении "Резерв+" обновили данные более 1,57 млн украинцев

Дмитрий Лазуткин (Фото: Facebook)

По состоянию на 14 июня более 1,57 млн военнообязанных украинцев обновили свои данные в мобильном приложении "Резерв+". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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"Воинский учет улучшился существенно. Мы видим, что 2,1 млн человек уже обновили свои данные, в том числе более 1,57 млн в "Резерве+". Поэтому мы можем утверждать, что запуск этого проекта, этого сервиса себя оправдывает", – заявил Лазуткин.

Спикер Минобороны напомнил, что с 18 июня в приложении появится QR-код и этот документ будет идентичен бумажному. По его словам, сейчас продолжаются последние работы технического характера.

"Если говорить о направлении на военно-врачебную комиссию, такая возможность рассматривается, но нужна нормативно-правовая база для этого", – отметил он.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные в соответствии с новыми нормами закона о мобилизации.

20 мая Минобороны сообщило, что приложение "Резерв+" полностью безопасно для украинцев в контексте защищенности их данных.

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