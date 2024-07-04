Міносвіти: Ми не шукаємо, хто вступає лише для відстрочки від служби

Призупинення вступу для аспірантів-контрактників оголосили у перший день проведення іспиту. МОН заявило: лише напередодні отримало потрібні дані

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Міністерство освіти та науки не займається тим, аби виявляти осіб, які хотіли б вступити до аспірантури лише задля отримання відстрочення від армії. Зміни до вступної кампанії покликані забезпечити право на освіту, зокрема у збереженні "легітимності аспірантів". Про це на запит LIGA.net відповіла пресслужба МОН.

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LIGA.net запитала: призупинення вступу на контракт до денної аспірантури не зробили раніше, аби "заманити" на Єдиний вступний іспит (ЄВІ) якомога більше осіб, котрі хотіли б вступити винятково заради відстрочки? Про призупинення повідомили у перший день проведення ЄВІ.

"МОН не займається тим, щоб виявляти осіб, які не готові виконувати свій конституційний обов’язок. Відповідно, жодного задуму "заманювати" на іспити не було", – відповіло Міністерство.

Відомство додало: навчання в аспірантурі – відповідальний процес, метою якого є поглиблення дослідницьких здобутків та розвиток наукового пласта української освіти загалом.

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Загалом, основна мета змін до вступної кампанії 2024 року – забезпечити право на освіту, зокрема у збереженні "легітимності аспірантів", зазначило МОН.

За словами Міносвіти, призупинення вступу для аспірантів-контрактників оголосили вже після початку вступного іспиту, тому що тільки напередодні були отримані дані про кількість абітурієнтів-чоловіків призовного віку.

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