Міносвіти: Ми не шукаємо, хто вступає лише для відстрочки від служби
Міністерство освіти та науки не займається тим, аби виявляти осіб, які хотіли б вступити до аспірантури лише задля отримання відстрочення від армії. Зміни до вступної кампанії покликані забезпечити право на освіту, зокрема у збереженні "легітимності аспірантів". Про це на запит LIGA.net відповіла пресслужба МОН.
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LIGA.net запитала: призупинення вступу на контракт до денної аспірантури не зробили раніше, аби "заманити" на Єдиний вступний іспит (ЄВІ) якомога більше осіб, котрі хотіли б вступити винятково заради відстрочки? Про призупинення повідомили у перший день проведення ЄВІ.
"МОН не займається тим, щоб виявляти осіб, які не готові виконувати свій конституційний обов’язок. Відповідно, жодного задуму "заманювати" на іспити не було", – відповіло Міністерство.
Відомство додало: навчання в аспірантурі – відповідальний процес, метою якого є поглиблення дослідницьких здобутків та розвиток наукового пласта української освіти загалом.
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Загалом, основна мета змін до вступної кампанії 2024 року – забезпечити право на освіту, зокрема у збереженні "легітимності аспірантів", зазначило МОН.
За словами Міносвіти, призупинення вступу для аспірантів-контрактників оголосили вже після початку вступного іспиту, тому що тільки напередодні були отримані дані про кількість абітурієнтів-чоловіків призовного віку.
- У 2024 році зі 100 000 вступників до аспірантури понад 90% – це чоловіки призовного віку, які вже мають ступінь магістра, повідомили у відомстві.
- МОН не вважає порушенням конституційного права на освіту призупинення вступу для аспірантів-контрактників.
- Рішення про призупинення вступу ухвалили "на найвищому рівні" – МОН консультувалося з іншими інституціями.
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