Минобразования: Не занимаемся выявлением тех, кто поступает только для отсрочки от службы
Министерство образования и науки не занимается тем, чтобы выявлять людей, которые хотели бы поступить в аспирантуру только для получения отсрочки от армии. Изменения во вступительной кампании призваны обеспечить право на образование, в частности в сохранении "легитимности аспирантов". Об этом на запрос LIGA.net ответила пресс-служба МОН.
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LIGA.net спросила: приостановление поступления на контракт на дневную аспирантуру не сделали раньше, чтобы "заманить" на Единый вступительный экзамен (укр. – ЄВІ) как можно больше лиц, желающих поступить исключительно ради отсрочки? О приостановлении сообщили в первый день проведения ЄВІ.
"МОН не занимается тем, чтобы выявлять лиц, которые не готовы выполнять свою конституционную обязанность. Соответственно, никакого замысла заманивать на экзамены не было", – ответило Министерство.
Ведомство добавило: обучение в аспирантуре – ответственный процесс, целью которого является углубление исследовательских достижений и развитие научного пласта украинского образования в целом.
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В целом, основная цель изменений во вступительной кампании 2024 года – обеспечить право на образование, в частности в сохранении "легитимности аспирантов", отметило МОН.
По словам Минобразования, приостановление поступления для аспирантов-контрактников объявили уже после начала вступительного экзамена, потому что только накануне были получены данные о количестве абитуриентов-мужчин призывного возраста.
- В 2024 году из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% – это мужчины призывного возраста, уже имеющие степень магистра, сообщили в ведомстве.
- МОН не считает нарушением конституционного права на образование приостановление поступления для аспирантов-контрактников.
- Решение о приостановлении поступления приняли "на самом высоком уровне" – МОН консультировалось с другими институциями.
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