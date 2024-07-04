Минобразования: Не занимаемся выявлением тех, кто поступает только для отсрочки от службы

Приостановление поступления для аспирантов-контрактников объявили в первый день проведения теста. МОН заявило: только накануне получило нужные данные

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Министерство образования и науки не занимается тем, чтобы выявлять людей, которые хотели бы поступить в аспирантуру только для получения отсрочки от армии. Изменения во вступительной кампании призваны обеспечить право на образование, в частности в сохранении "легитимности аспирантов". Об этом на запрос LIGA.net ответила пресс-служба МОН.

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LIGA.net спросила: приостановление поступления на контракт на дневную аспирантуру не сделали раньше, чтобы "заманить" на Единый вступительный экзамен (укр. – ЄВІ) как можно больше лиц, желающих поступить исключительно ради отсрочки? О приостановлении сообщили в первый день проведения ЄВІ.

"МОН не занимается тем, чтобы выявлять лиц, которые не готовы выполнять свою конституционную обязанность. Соответственно, никакого замысла заманивать на экзамены не было", – ответило Министерство.

Ведомство добавило: обучение в аспирантуре – ответственный процесс, целью которого является углубление исследовательских достижений и развитие научного пласта украинского образования в целом.

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В целом, основная цель изменений во вступительной кампании 2024 года – обеспечить право на образование, в частности в сохранении "легитимности аспирантов", отметило МОН.

По словам Минобразования, приостановление поступления для аспирантов-контрактников объявили уже после начала вступительного экзамена, потому что только накануне были получены данные о количестве абитуриентов-мужчин призывного возраста.

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