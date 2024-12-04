Мітинги у Грузії тривають шостий день. ОМОН застосовує водомети та сльозогінний газ – відео
У Грузії шостий день продовжуються проєвропейські мітинги. Силовики розганяють демонстрантів за допомогою "непропорційного" використання сльозогінного газу та водометів, заявила президент Саломе Зурабішвілі.
"Мирні проєвропейські демонстранти жорстоко розігнані ОМОНом Грузинської мрії. Непропорційне використання сльозогінного газу та водометів. Масові арешти та жорстоке поводження", – написала вона.
За інформацією Ехо Кавказу, протестувальники застосовують проти силовиків піротехніку – підривають салюти та петарди. Своєю чергою, ОМОН не робить "активних дій".
Більшість учасників акції перебувають на території від театру Руставелі до площі Республіки. Поряд із будівлею парламенту – кілька десятків людей.
Тим часом у міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили, що затримано вже 293 особи. До Тбіліського міського суду передано адміністративні справи стосовно 108 осіб.
89 осіб почули вирок: 43 особи оштрафовані, 41 особа отримала адміністративний арешт і перебуває в ізоляторах тимчасового тримання, а ще п'ятьох відпустили із попередженням.
Внаслідок сутичок із протестувальниками постраждали 143 правоохоронці.
- 28 листопада 2024 року Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори. Того ж дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви в Тбілісі почалися мітинги, які продовжуються досі.
- 30 листопада проєвропейська президент Грузії Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція продовжуватиметься до обрання нового президента новим парламентом.
- 2 грудня МВС країни повідомило, що за чотири дні протестів у Тбілісі затримали 224 особи.
- Того ж дня у Литві заявили, що президент Зурабішвілі може розраховувати на прихисток у країні у разі потреби.