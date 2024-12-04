Мітинги у Грузії тривають шостий день. ОМОН застосовує водомети та сльозогінний газ – відео

Повідомляється про затримання 293 мітингувальників та 143 постраждалих силовиків

Протести у Грузії (Фото: ЕРА)

У Грузії шостий день продовжуються проєвропейські мітинги. Силовики розганяють демонстрантів за допомогою "непропорційного" використання сльозогінного газу та водометів, заявила президент Саломе Зурабішвілі.

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"Мирні проєвропейські демонстранти жорстоко розігнані ОМОНом Грузинської мрії. Непропорційне використання сльозогінного газу та водометів. Масові арешти та жорстоке поводження", – написала вона.

Затримання протестувальників, фото: ЕРА

ОМОН застосовує водомети, фото ЕРА

За інформацією Ехо Кавказу, протестувальники застосовують проти силовиків піротехніку – підривають салюти та петарди. Своєю чергою, ОМОН не робить "активних дій".

Більшість учасників акції перебувають на території від театру Руставелі до площі Республіки. Поряд із будівлею парламенту – кілька десятків людей.

Тим часом у міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили, що затримано вже 293 особи. До Тбіліського міського суду передано адміністративні справи стосовно 108 осіб.

89 осіб почули вирок: 43 особи оштрафовані, 41 особа отримала адміністративний арешт і перебуває в ізоляторах тимчасового тримання, а ще п'ятьох відпустили із попередженням.

Внаслідок сутичок із протестувальниками постраждали 143 правоохоронці.