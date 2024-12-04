Митинги в Грузии длятся шестой день. ОМОН применяет водометы и слезоточивый газ – видео
В Грузии шестой день продолжаются проевропейские митинги. Силовики разгоняют демонстрантов при помощи "непропорционального" использования слезоточивого газа и водометов, заявила президент Саломе Зурабишвили.
"Мирные проевропейские демонстранты жестоко разогнаны ОМОН Грузинской мечты. Непропорциональное использование слезоточивого газа и водометов. Массовые аресты и жестокое обращение", – написала она.
По информации Эхо Кавказа, протестующие применяют против силовиков пиротехнику – взрывают салюты и петарды. В свою очередь ОМОН не предпринимает "активных действий".
Большая часть участников акции находится на территории от театра Руставели до площади Республики. Рядом со зданием парламента – несколько десятков человек.
Тем временем в министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что задержано уже 293 человека. В Тбилисский городской суд переданы административные дела в отношении 108 человек.
89 человек услышали приговор: 43 человека оштрафованы, 41 человек получил административный арест и находится в изоляторах временного содержания, а еще пятерых отпустили с предупреждением.
В результате стычек с протестующими пострадали 143 правоохранителя.
- 28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались митинги, которые продолжаются до сих пор.
- 30 ноября проевропейская президент Грузии Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция будет продолжаться до избрания нового президента новым парламентом.
- 2 декабря МВД страны сообщило, что за четыре дня протестов в Тбилиси задержали 224 человека.
- В тот же день в Литве заявили, что президент Зурабишвили может рассчитывать на убежище в стране в случае необходимости.