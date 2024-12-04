Митинги в Грузии длятся шестой день. ОМОН применяет водометы и слезоточивый газ – видео

Сообщается о задержании 293 митингующих и 143 пострадавших силовиков

Протесты в Грузии (Фото: ЕРА)

В Грузии шестой день продолжаются проевропейские митинги. Силовики разгоняют демонстрантов при помощи "непропорционального" использования слезоточивого газа и водометов, заявила президент Саломе Зурабишвили.

"Мирные проевропейские демонстранты жестоко разогнаны ОМОН Грузинской мечты. Непропорциональное использование слезоточивого газа и водометов. Массовые аресты и жестокое обращение", – написала она.

Задержание протестующих, фото: ЕРА

ОМОН применяет водометы, фото ЕРА

По информации Эхо Кавказа, протестующие применяют против силовиков пиротехнику – взрывают салюты и петарды. В свою очередь ОМОН не предпринимает "активных действий".

Большая часть участников акции находится на территории от театра Руставели до площади Республики. Рядом со зданием парламента – несколько десятков человек.

Тем временем в министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что задержано уже 293 человека. В Тбилисский городской суд переданы административные дела в отношении 108 человек.

89 человек услышали приговор: 43 человека оштрафованы, 41 человек получил административный арест и находится в изоляторах временного содержания, а еще пятерых отпустили с предупреждением.

В результате стычек с протестующими пострадали 143 правоохранителя.