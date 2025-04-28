"Ми поділяємо позицію". У ЄС прокоментували зустріч Зеленського з Трампом у Римі

Єврокомісія (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Євросоюз поділяє позицію президента Володимира Зеленського щодо припинення вогню, так само як він поділяє позицію Євросоюзу. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Піньо, відповідаючи на запитання, чи вдалося українському президенту під час переговорів з Дональдом Трампом у Римі представити позицію ЄС щодо мирного врегулювання в Україні, передає The Guardian.

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"Президент Зеленський глибоко поділяє позицію ЄС, і, навзаєм, ми великою мірою поділяємо позицію президента Зеленського щодо миру та переговорів про припинення вогню. Позиція України є абсолютно визначеною", – сказала вона.

Речниця ЄК додала, що Брюссель також чув заяви Трампа після зустрічі із Зеленським.

"Ми вітаємо ці коментарі, коли йдеться про визнання, що атаки Росії проти України, які тривали навіть цими вихідними, не можуть бути прийнятними", – підсумувала Піньо.