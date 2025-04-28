"Ми поділяємо позицію". У ЄС прокоментували зустріч Зеленського з Трампом у Римі
Євросоюз поділяє позицію президента Володимира Зеленського щодо припинення вогню, так само як він поділяє позицію Євросоюзу. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Піньо, відповідаючи на запитання, чи вдалося українському президенту під час переговорів з Дональдом Трампом у Римі представити позицію ЄС щодо мирного врегулювання в Україні, передає The Guardian.
"Президент Зеленський глибоко поділяє позицію ЄС, і, навзаєм, ми великою мірою поділяємо позицію президента Зеленського щодо миру та переговорів про припинення вогню. Позиція України є абсолютно визначеною", – сказала вона.
Речниця ЄК додала, що Брюссель також чув заяви Трампа після зустрічі із Зеленським.
"Ми вітаємо ці коментарі, коли йдеться про визнання, що атаки Росії проти України, які тривали навіть цими вихідними, не можуть бути прийнятними", – підсумувала Піньо.
- 26 квітня 2025 року Трамп та Зеленський провели зустріч у Ватикані перед церемонією поховання папи римського Франциска. Це була їхня перша зустріч після суперечки у Білому домі 28 лютого.
- В адміністрації президента США заявили, що Трамп та Зеленський "провели дуже продуктивну дискусію". Український лідер згодом високо оцінив зустріч з американським колегою та зазначив, що вони "сам на сам встигли обговорити багато".
- Речник президента України повідомив, що друга зустріч між Трампом та Зеленським не відбулася через їхні "дуже щільні графіки".
- Згодом Трамп назвав зустріч з Зеленським "прекрасною".