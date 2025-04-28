"Мы разделяем позицию". В ЕС прокомментировали встречу Зеленского с Трампом в Риме

Еврокомиссия (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Евросоюз разделяет позицию президента Владимира Зеленского по прекращению огня, равно как он разделяет позицию Евросоюза. Об этом заявила спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопрос, удалось ли украинскому президенту во время переговоров с Дональдом Трампом в Риме представить позицию ЕС по мирному урегулированию в Украине, передает The Guardian.

"Президент Зеленский глубоко разделяет позицию ЕС, и, взаимно, мы во многом разделяем позицию президента Зеленского относительно мира и переговоров о прекращении огня. Позиция Украины абсолютно определенная", – сказала она.

Представитель ЕК добавила, что Брюссель также слышал заявления Трампа после встречи с Зеленским.

"Мы приветствуем эти комментарии, когда речь идет о признании, что атаки России против Украины, которые продолжались даже в эти выходные, не могут быть приемлемыми", – подытожила Пиньо.