"Мы разделяем позицию". В ЕС прокомментировали встречу Зеленского с Трампом в Риме
Евросоюз разделяет позицию президента Владимира Зеленского по прекращению огня, равно как он разделяет позицию Евросоюза. Об этом заявила спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопрос, удалось ли украинскому президенту во время переговоров с Дональдом Трампом в Риме представить позицию ЕС по мирному урегулированию в Украине, передает The Guardian.
"Президент Зеленский глубоко разделяет позицию ЕС, и, взаимно, мы во многом разделяем позицию президента Зеленского относительно мира и переговоров о прекращении огня. Позиция Украины абсолютно определенная", – сказала она.
Представитель ЕК добавила, что Брюссель также слышал заявления Трампа после встречи с Зеленским.
"Мы приветствуем эти комментарии, когда речь идет о признании, что атаки России против Украины, которые продолжались даже в эти выходные, не могут быть приемлемыми", – подытожила Пиньо.
- 26 апреля 2025 года Трамп и Зеленский провели встречу в Ватикане перед церемонией захоронения папы римского Франциска. Это была их первая встреча после спора в Белом доме 28 февраля.
- В администрации президента США заявили, что Трамп и Зеленский "провели очень продуктивную дискуссию". Украинский лидер впоследствии высоко оценил встречу с американским коллегой и отметил, что они "один на один успели обсудить многое".
- Спикер президента Украины сообщил, что вторая встреча между Трампом и Зеленским не состоялась из-за их "очень плотных графиков".
- Впоследствии Трамп назвал встречу с Зеленским "прекрасной".