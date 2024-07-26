МЗС Румунії викликало представника Росії через "шахеди" на території країни

25 липня у Румунії офіційно підтвердили падіння уламків російських дронів на території країни та висловили "засудження"

Фото: Digi24

Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії через виявлення в повіті Тулча фрагментів "шахеда" після атаки на Україну.

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В МЗС висловили "рішучий протест" влади і засудили багаторазові атаки російських військ на українську цивільну інфраструктуру, закликавши до їх негайного припинення.

Він нагадав, що удари по цивільних об'єктах є воєнними злочинами, та підкреслив безвідповідальність таких ударів, зокрема поблизу кордону Румунії, що ставить під загрозу національну безпеку країни.

Напередодні анонімний посадовець Альянсу заявив, що у НАТО немає доказів того, що "шахеди" Росії навмисно залетіли на територію Румунії, проте це вказує на "безвідповідальні і потенційно небезпечні" дії.

У ніч проти 24 липня росіяни атакували Одеську область "шахедами", зокрема місто Ізмаїл. Тоді моніторингові канали заявляли про те, що дрон нібито "промахнувся" і вдарив по селу Плауру на румунському березі Дунаю.

У Міністерстві оборони Румунії заявили, що під час російської атаки у ніч проти 24 липня країна підіймала у повітря винищувачі F-16.

У ніч проти 25 липня українська протиповітряна оборона збила 25 "шахедів", ще три було локаційно втрачено після перетину державного кордону з Румунією.

Румунських військових відправили обстежити берег Дунаю після російської дронової атаки.

25 липня у Румунії офіційно підтвердили падіння уламків російських дронів на території країни та висловили "засудження".

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