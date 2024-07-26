МИД Румынии вызвал представителя России из-за "шахедов" на территории страны

25 июля в Румынии официально подтвердили падение обломков российских дронов на территории страны и выразили "осуждение"

Фото: Digi24

Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах посольства России из-за обнаружения в уезде Тулча фрагментов "шахеда" после атаки на Украину.

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В МИД выразили "решительный протест" властям и осудили многократные атаки российских войск на украинскую гражданскую инфраструктуру, призвав к их немедленному прекращению.

Он напомнил, что удары по гражданским объектам являются военными преступлениями и подчеркнул безответственность таких ударов, в частности вблизи границы Румынии, что ставит под угрозу национальную безопасность страны.

Накануне анонимное чиновник Альянса заявил, что у НАТО нет доказательств того, что "шахеды" России намеренно залетели на территорию Румынии, однако это указывает на "безответственные и потенциально опасные" действия.

В ночь на 24 июля россияне атаковали Одесскую область "шахедами" , в частности город Измаил. Тогда мониторинговые каналы заявляли о том, что дрон якобы "промахнулся" и ударил по селу Плауру на румынском берегу Дуная.

В Министерстве обороны Румынии заявили, что во время российской атаки в ночь на 24 июля страна поднимала в воздух истребители F-16.

В ночь на 25 июля украинская противовоздушная оборона сбила 25 "шахедов" , еще три были локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Румынских военных отправили обследовать берег Дуная после российской дроновой атаки.

25 июля в Румынии официально подтвердили падение обломков российских дронов на территории страны и выразили "осуждение".

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