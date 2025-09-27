На Чернігівщині 177 населених пунктів без світла внаслідок атаки РФ

Електропостачання (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Вранці 27 вересня російська армія завдала ударів по енергетичних об'єктах Чернігівщини. Через це без електропостачання залишилось 177 населених пунктів Ніжинського та Прилуцького районів, повідомляють голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус та Чернігівобленерго.

За даними Чауса, був удар по енергообʼєктах в Ніжинському районі. Через це виникли перебої з електропостачанням у шести громадах і частково – у Ніжині.

"У випадку відсутності електроенергії задіюється резервне живлення. Щойно минає безпосередня загроза – відповідні служби приступають до відновлення", – повідомив голова ОВА.

У Чернігівобленерго уточнили, що без електропостачання залишилось 177 населених пунктів Ніжинського та Прилуцького районів, а це майже 54 000 абонентів.