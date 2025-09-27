На Чернігівщині 177 населених пунктів без світла внаслідок атаки РФ
Вранці 27 вересня російська армія завдала ударів по енергетичних об'єктах Чернігівщини. Через це без електропостачання залишилось 177 населених пунктів Ніжинського та Прилуцького районів, повідомляють голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус та Чернігівобленерго.
За даними Чауса, був удар по енергообʼєктах в Ніжинському районі. Через це виникли перебої з електропостачанням у шести громадах і частково – у Ніжині.
"У випадку відсутності електроенергії задіюється резервне живлення. Щойно минає безпосередня загроза – відповідні служби приступають до відновлення", – повідомив голова ОВА.
У Чернігівобленерго уточнили, що без електропостачання залишилось 177 населених пунктів Ніжинського та Прилуцького районів, а це майже 54 000 абонентів.
- 27 серпня Росія вдарила "шахедом" по Чернігову, на підприємстві виникла пожежа, є постраждалі.
- 4 вересня росіяни вдарили ракетою по гуманітарній місії з розмінування під Черніговом. Відомо, що загинули дві людини, ще п'ятеро поранені.
- 26 вересня Росія здійснила атаку на Чернігів та область. Ворог бив по енергетичних обʼєктах.
