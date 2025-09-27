В Черниговской области 177 населенных пунктов без света в результате атаки РФ
Утром 27 сентября российская армия нанесла удары по энергетическим объектам Черниговской области. Из-за этого без электроснабжения осталось 177 населенных пунктов Нежинского и Прилукского районов, сообщают председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус и Черниговоблэнерго.
По данным Чауса, был удар по энергообъектам в Нежинском районе. Из-за этого возникли перебои с электроснабжением в шести громадах и частично – в Нежине.
"В случае отсутствия электроэнергии задействуется резервное питание. Как только проходит непосредственная угроза – соответствующие службы приступают к восстановлению", – сообщил председатель ОВА.
В Черниговоблэнерго уточнили, что без электроснабжения осталось 177 населенных пунктов Нежинского и Прилукского районов, а это почти 54 000 абонентов.
- 27 августа Россия ударила "шахедом" по Чернигову, на предприятии возник пожар, есть пострадавшие.
- 4 сентября россияне ударили ракетой по гуманитарной миссии по разминированию под Черниговом. Известно, что погибли два человека, еще пятеро ранены.
- 26 сентября Россия осуществила атаку на Чернигов и область. Враг бил по энергетическим объектам.
