В Черниговской области 177 населенных пунктов без света в результате атаки РФ

Вследствие российского удара утром 27 сентября без света 177 населенных пунктов Нежинского и Прилукского районов

Электроснабжение (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Утром 27 сентября российская армия нанесла удары по энергетическим объектам Черниговской области. Из-за этого без электроснабжения осталось 177 населенных пунктов Нежинского и Прилукского районов, сообщают председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус и Черниговоблэнерго.

По данным Чауса, был удар по энергообъектам в Нежинском районе. Из-за этого возникли перебои с электроснабжением в шести громадах и частично – в Нежине.

"В случае отсутствия электроэнергии задействуется резервное питание. Как только проходит непосредственная угроза – соответствующие службы приступают к восстановлению", – сообщил председатель ОВА.

В Черниговоблэнерго уточнили, что без электроснабжения осталось 177 населенных пунктов Нежинского и Прилукского районов, а это почти 54 000 абонентов.