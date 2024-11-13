НАБУ розслідує фіктивні інвалідності посадовців у справі голови Хмельницької МСЕК Крупи
Наразі Національне антикорупційне бюро вивчає, у який спосіб були отримані кошти, знайдені в колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, а також те, хто був залучений до протиправної схеми і яким чином ці особи отримали інвалідність. Про це повідомив директор бюро Семен Кривонос в інтерв'ю Суспільному.
За його словами, щонайперше слідство акцентує на чиновниках, які могли протиправно отримати інвалідність: прокурори, судді, інші представники інших правоохоронних органів.
Також відомство вивчає усю суму коштів, на яку, за даними слідства, збагатилася очільниця МСЕК та її близьке оточення.
Наразі майно за цією справою заарештовано – йдеться про нерухомість, автівки та дорогоцінні вироби, зауважив Кривонос.
Чиновник зауважив, що НАБУ розслідуватиме, хто був залучений до схеми: хто міг акумулювати та передавати кошти, сприяти та приховувати цей злочин.
Усі, ймовірно, фіктивні інвалідності чиновників, які отримали такий статус через МСЕК, досліджуються правоохоронцями у межах одного кримінального провадження, додав директор НАБУ.
Він вважає недостатнім, якщо відповідальність понесе лише керівництво МСЕК та причетні з його сторони, оскільки коли прокурор купує інвалідність за гроші – це теж є злочином.
"Зараз ми точно бачимо надзвичайну перспективу у цій справі [Крупи], і вона є максимально пріоритетною в межах бюро", – підсумував посадовець.
- 3 й 4 жовтня, відбулися обшуки в оселі очільниці Хмельницької МСЕК та її родичів – там знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці виявили $100 000, сфальсифіковані медичні документи та списки ухилянтів із прізвищами й фіктивними діагнозами.
- Уже 5 жовтня голова МСЕК була затримана й отримала підозру в незаконному збагаченні. У разі доведення провини чиновниця може отримати до 10 років тюрми з конфіскацією усього майна. Хмельницька облорганізація Слуги народу заявила, що ініціює відкликання чиновниці з депутатської посади.
- 7 жовтня у Києві обрали запобіжний захід для Крупи – тримання під вартою з альтернативою застави у 500 млн грн (близько $12,1 млн).