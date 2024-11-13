НАБУ розслідує фіктивні інвалідності посадовців у справі голови Хмельницької МСЕК Крупи

Бюро розслідуватиме, хто був залучений до схеми: хто міг акумулювати та передавати кошти, сприяти та приховувати цей злочин

Ілюстративне фото: НАБУ

Наразі Національне антикорупційне бюро вивчає, у який спосіб були отримані кошти, знайдені в колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, а також те, хто був залучений до протиправної схеми і яким чином ці особи отримали інвалідність. Про це повідомив директор бюро Семен Кривонос в інтерв'ю Суспільному.

За його словами, щонайперше слідство акцентує на чиновниках, які могли протиправно отримати інвалідність: прокурори, судді, інші представники інших правоохоронних органів.

Також відомство вивчає усю суму коштів, на яку, за даними слідства, збагатилася очільниця МСЕК та її близьке оточення.

Наразі майно за цією справою заарештовано – йдеться про нерухомість, автівки та дорогоцінні вироби, зауважив Кривонос.

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Чиновник зауважив, що НАБУ розслідуватиме, хто був залучений до схеми: хто міг акумулювати та передавати кошти, сприяти та приховувати цей злочин.

Усі, ймовірно, фіктивні інвалідності чиновників, які отримали такий статус через МСЕК, досліджуються правоохоронцями у межах одного кримінального провадження, додав директор НАБУ.

Він вважає недостатнім, якщо відповідальність понесе лише керівництво МСЕК та причетні з його сторони, оскільки коли прокурор купує інвалідність за гроші – це теж є злочином.

"Зараз ми точно бачимо надзвичайну перспективу у цій справі [Крупи], і вона є максимально пріоритетною в межах бюро", – підсумував посадовець.