НАБУ расследует фиктивные инвалидности чиновников в деле главы Хмельницкой МСЭК Крупы
В настоящее время Национальное антикоррупционное бюро изучает, каким образом были получены средства, найденные у бывшего главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, а также то, кто был вовлечен в противоправную схему, и каким образом эти лица получили инвалидность. Об этом сообщил директор бюро Семен Кривонос в интервью Общественному.
По его словам, в первую очередь следствие акцентирует внимание на чиновниках, которые могли противоправно получить инвалидность: прокуроры, судьи, другие представители других правоохранительных органов.
Также ведомство изучает всю сумму средств, на которую, по данным следствия, обогатилась глава МСЭК и его близкое окружение.
Сейчас имущество по этому делу арестовано – речь идет о недвижимости, автомобилях и драгоценных изделиях, заметил Кривонос.
Чиновник отметил, что НАБУ будет расследовать, кто был вовлечен в схему: кто мог аккумулировать и передавать средства, способствовать и скрывать это преступление.
Все вероятно фиктивные инвалидности чиновников, получивших такой статус через МСЭК, исследуются правоохранителями в рамках одного уголовного производства, добавил директор НАБУ.
Он считает недостаточным, если ответственность понесет только руководство МСЭК и причастные с его стороны, поскольку когда прокурор покупает инвалидность за деньги – это тоже преступление.
"Сейчас мы точно видим чрезвычайную перспективу по этому делу [Крупы], и она максимально приоритетна в пределах бюро", – подытожил чиновник.
- 3 и 4 октября, прошли обыски в доме главы Хмельницкой МСЭК и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонян с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Уже 5 октября глава МСЭК была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Хмельницкая облорганизация Слуги народа заявила, что инициирует отзыв чиновницы с депутатской должности.
- 7 октября в Киеве избрали меру пресечения для Крупы – содержание под стражей с альтернативой залогу в 500 млн грн (около $12,1 млн).