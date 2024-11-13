НАБУ расследует фиктивные инвалидности чиновников в деле главы Хмельницкой МСЭК Крупы

Бюро будет расследовать, кто был вовлечен в схему: кто мог аккумулировать и передавать средства, содействовать и скрывать это преступление

Иллюстративное фото: НАБУ

В настоящее время Национальное антикоррупционное бюро изучает, каким образом были получены средства, найденные у бывшего главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, а также то, кто был вовлечен в противоправную схему, и каким образом эти лица получили инвалидность. Об этом сообщил директор бюро Семен Кривонос в интервью Общественному.

По его словам, в первую очередь следствие акцентирует внимание на чиновниках, которые могли противоправно получить инвалидность: прокуроры, судьи, другие представители других правоохранительных органов.

Также ведомство изучает всю сумму средств, на которую, по данным следствия, обогатилась глава МСЭК и его близкое окружение.

Сейчас имущество по этому делу арестовано – речь идет о недвижимости, автомобилях и драгоценных изделиях, заметил Кривонос.

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Чиновник отметил, что НАБУ будет расследовать, кто был вовлечен в схему: кто мог аккумулировать и передавать средства, способствовать и скрывать это преступление.

Все вероятно фиктивные инвалидности чиновников, получивших такой статус через МСЭК, исследуются правоохранителями в рамках одного уголовного производства, добавил директор НАБУ.

Он считает недостаточным, если ответственность понесет только руководство МСЭК и причастные с его стороны, поскольку когда прокурор покупает инвалидность за деньги – это тоже преступление.

"Сейчас мы точно видим чрезвычайную перспективу по этому делу [Крупы], и она максимально приоритетна в пределах бюро", – подытожил чиновник.