Напад на ексбійця Kraken у Дніпрі. Нардепу Тищенку помʼякшили запобіжний захід
У четвер, 9 жовтня, Шевченківський районний суд Дніпра змінив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у справі про напад на ветерана. Про це повідомив кореспондент Суспільного із зали суду.
Тищенку та колишньому поліціянту Богдану Писаренку, яких обвинувачують у незаконному позбавленні волі ексбійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Мазохи, змінили запобіжні заходи із нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання.
На попередніх засіданнях суд подовжив Тищенку й Писаренку запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту на два місяці – до 21 жовтня.
Згідно з новим рішенням суду, міра запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання діятиме до 9 грудня.
Водночас наступне судове засідання відбудеться 10 листопада.
- Тищенко фігурує у справі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу Kraken у Дніпрі, який гуляв центром міста з немовлям у візку. Тищенко приїздив до міста, щоб нібито "боротись із нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що постраждалий нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою.
- 25 червня 2024 року Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Того самого дня суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.
- 12 травня 2025 року Тищенку й Писаренку призначили нічний домашній арешт замість цілодобового.
