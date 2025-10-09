Напад на ексбійця Kraken у Дніпрі. Нардепу Тищенку помʼякшили запобіжний захід

Міру запобіжного заходу депутату змінили з нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання

Микола Тищенко (Фото: Facebook-акаунт депутата)

У четвер, 9 жовтня, Шевченківський районний суд Дніпра змінив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у справі про напад на ветерана. Про це повідомив кореспондент Суспільного із зали суду.

Тищенку та колишньому поліціянту Богдану Писаренку, яких обвинувачують у незаконному позбавленні волі ексбійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Мазохи, змінили запобіжні заходи із нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання.

На попередніх засіданнях суд подовжив Тищенку й Писаренку запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту на два місяці – до 21 жовтня.

Згідно з новим рішенням суду, міра запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання діятиме до 9 грудня.

Водночас наступне судове засідання відбудеться 10 листопада.

Тищенко фігурує у справі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу Kraken у Дніпрі, який гуляв центром міста з немовлям у візку. Тищенко приїздив до міста, щоб нібито "боротись із нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що постраждалий нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою.

25 червня 2024 року Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Того самого дня суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.

12 травня 2025 року Тищенку й Писаренку призначили нічний домашній арешт замість цілодобового.