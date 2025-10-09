Напад на ексбійця Kraken у Дніпрі. Нардепу Тищенку помʼякшили запобіжний захід
Микола Тищенко (Фото: Facebook-акаунт депутата)

У четвер, 9 жовтня, Шевченківський районний суд Дніпра змінив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у справі про напад на ветерана. Про це повідомив кореспондент Суспільного із зали суду.

Тищенку та колишньому поліціянту Богдану Писаренку, яких обвинувачують у незаконному позбавленні волі ексбійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Мазохи, змінили запобіжні заходи із нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання.

На попередніх засіданнях суд подовжив Тищенку й Писаренку запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту на два місяці – до 21 жовтня.

Згідно з новим рішенням суду, міра запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання діятиме до 9 грудня.

Водночас наступне судове засідання відбудеться 10 листопада.

  • Тищенко фігурує у справі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу Kraken у Дніпрі, який гуляв центром міста з немовлям у візку. Тищенко приїздив до міста, щоб нібито "боротись із нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що постраждалий нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою.
  • 25 червня 2024 року Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Того самого дня суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.
  • 12 травня 2025 року Тищенку й Писаренку призначили нічний домашній арешт замість цілодобового.
Читайте також
Петиція про позбавлення Тищенка мандата за добу набрала 25 000 підписів
судДніпронападМикола Тищенко