Нападение на экс-бойца Kraken в Днепре. Нардепу Тищенко смягчили меру пресечения

Меру пресечения депутату изменили с ночного домашнего ареста на личное обязательство

Николай Тищенко (Фото: Facebook-аккаунт депутата)

В четверг, 9 октября, Шевченковский районный суд Днепра изменил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко по делу о нападении на ветерана. Об этом сообщил корреспондент Суспильного из зала суда.

Тищенко и бывшему полицейскому Богдану Писаренко, которых обвиняют в незаконном лишении свободы экс-бойца спецподразделения Kraken Дмитрия Мазохи, изменили меры пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

На предыдущих заседаниях суд продлил Тищенко и Писаренко меры пресечения в виде ночного домашнего ареста на два месяца – до 21 октября.

Согласно новому решению суда, мера пресечения в виде личного обязательства будет действовать до 9 декабря.

В то же время следующее судебное заседание состоится 10 ноября.

Тищенко фигурирует в деле об избиении бывшего бойца спецподразделения Kraken в Днепре, который гулял по центру города с младенцем в коляске. Тищенко приезжал в город, чтобы якобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами". Нардеп впоследствии заявил, что пострадавший якобы связан с мошеннической ботофермой.

25 июня 2024 года Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. В тот же день суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

12 мая 2025 года Тищенко и Писаренко назначили ночной домашний арест вместо круглосуточного.