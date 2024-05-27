Нацгвардія: Сили оборони контратакують під Вовчанськом, на підступах до Часового Яру – гаряче

Росія не полишає спроб захопити Часів Яр на Донеччині, українські підрозділи наступають у районах Вовчанська та Стариці на Харківщині

Фото: Нацгвардія

На підступах до Часового Яру тривають інтенсивні бої, українські військові контратакують на окремих ділянках Харківського напрямку. Про це LIGA.net повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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За його словами, російська армія не полишає спроб захопити місто.

"Ворог здійснює вогневий вплив із застосуванням мінометів й артилерійських обстрілів. Для проведення штурмових дій у більшості використовує групи піхоти", – проінформував Музичук.

Фронт навколо Часового Яру (Карта: DeepState)

На Харківському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах сіл Липці та Тернова. Раніше співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки повідомляв, що в районі Липців Росія залучила для наступу "Африканський корпус" Міноборони РФ.

Крім того, українські військові контрнаступали у районах Вовчанська та Стариці.

Фронт на Харківщині (Карта: DeepState)

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Станом на 20 травня, за даними ДСНС, з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуювали понад 10 000 осіб.

23 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни після "перших незначних успіхів" у ході наступальних боїв на Харківщині повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали "дуже високих" втрат в особовому складі штурмових підрозділів.

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