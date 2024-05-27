Нацгвардия: Силы обороны наступают под Волчанском, на подступах к Часову Яру – горячо
На подступах к Часову Яру идут интенсивные бои, украинские военные наступают в отдельных районах Харьковской области. Об этом LIGA.net сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.
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По его словам, российская армия не оставляет попыток захватить город.
"Враг оказывает огненное влияние с применением минометов и артиллерийских обстрелов. Для проведения штурмовых действий в большинстве случаев используют группы пехоты", – проинформировал Музычук.
На Харьковском направлении подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах сел Липцы и Терновая. Ранее собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки сообщал, что в районе Липцев Россия привлекла для наступления "Африканский корпус" Минобороны РФ.
Кроме того, украинские военные контрнаступали в районах Волчанска и Старицы.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- По состоянию на 20 мая, по данным ГСЧС, из приграничных населенных пунктов Харьковской области были эвакуированы более 10 000 человек.
- 23 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне после "первых незначительных успехов" в ходе наступательных боев в Харьковской области полностью завязли в уличных боях за Волчанск и понесли "очень высокие" потери в личном составе штурмовых подразделений.
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