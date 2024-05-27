Нацгвардия: Силы обороны наступают под Волчанском, на подступах к Часову Яру – горячо

Россия не оставляет попыток захватить Часов Яр в Донецкой области, украинские подразделения наступают в районах Волчанска и Старицы на Харьковщине

Фото: Нацгвардия

На подступах к Часову Яру идут интенсивные бои, украинские военные наступают в отдельных районах Харьковской области. Об этом LIGA.net сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

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По его словам, российская армия не оставляет попыток захватить город.

"Враг оказывает огненное влияние с применением минометов и артиллерийских обстрелов. Для проведения штурмовых действий в большинстве случаев используют группы пехоты", – проинформировал Музычук.

Фронт вокруг Часова Яра (Карта: DeepState)

На Харьковском направлении подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах сел Липцы и Терновая. Ранее собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки сообщал, что в районе Липцев Россия привлекла для наступления "Африканский корпус" Минобороны РФ.

Кроме того, украинские военные контрнаступали в районах Волчанска и Старицы.

Фронт в Харьковской области (Карта: DeepState)

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

По состоянию на 20 мая, по данным ГСЧС, из приграничных населенных пунктов Харьковской области были эвакуированы более 10 000 человек.

23 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне после "первых незначительных успехов" в ходе наступательных боев в Харьковской области полностью завязли в уличных боях за Волчанск и понесли "очень высокие" потери в личном составе штурмовых подразделений.

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