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"Не розуміють ціни життя". Зеленський вважає, що режим Путіна втратив зв'язок з реальністю

Этот материал также доступен на русском
02.07.2023, 12:37
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін та його еліта втратили зв'язок з реальністю, воліючи не помічати смерть великої кількості людей, до якої призвела спроба Росії завоювати Україну проти волі народу. Про це він сказав у розмові з Wall Street Journal під час поїздки до Одеси, яка відбулася наприкінці травня.

"Вони не розуміють ціни життя", – сказав Зеленський.

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З цієї причини, за його словами, надії на компроміс з Путіним бути не може, і світ повинен тиснути на Росію, збільшуючи його ізоляцію.

"Хотіли б приручити вовка? Мені здається, це мало кому вдалося. І поводитися з ним потрібно так, як він розуміє. А розуміє він силу", – сказав президент України.

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, Росія втратила у війні проти України майже 230 000 осіб.

Українські втрати Генштаб не розкриває, а кількість загиблих цивільних, зокрема на окупованій території, держава не може порахувати.

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Андрій Водяний
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