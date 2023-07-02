"Не розуміють ціни життя". Зеленський вважає, що режим Путіна втратив зв'язок з реальністю

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін та його еліта втратили зв'язок з реальністю, воліючи не помічати смерть великої кількості людей, до якої призвела спроба Росії завоювати Україну проти волі народу. Про це він сказав у розмові з Wall Street Journal під час поїздки до Одеси, яка відбулася наприкінці травня.

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"Вони не розуміють ціни життя", – сказав Зеленський.

З цієї причини, за його словами, надії на компроміс з Путіним бути не може, і світ повинен тиснути на Росію, збільшуючи його ізоляцію.

"Хотіли б приручити вовка? Мені здається, це мало кому вдалося. І поводитися з ним потрібно так, як він розуміє. А розуміє він силу", – сказав президент України.

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, Росія втратила у війні проти України майже 230 000 осіб.

Українські втрати Генштаб не розкриває, а кількість загиблих цивільних, зокрема на окупованій території, держава не може порахувати.

На початку березня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що росіяни нестимуть відповідальність за "покидька" Путіна, так само як німці – за Гітлера.

У травні Зеленський сказав, що не бачить можливості для переговорів з Путіним, бо той неадекватний і через рік знову прийде в Україну вбивати.

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