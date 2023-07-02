"Не понимают цены жизни". Зеленский считает, что режим Путина потерял связь с реальностью

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин и его элита потеряли связь с реальностью, предпочитая не замечать смерть многих людей, к которым привела попытка России завоевать Украину против воли народа. Об этом он сказал в разговоре с Wall Street Journal во время состоявшейся в конце мая поездки в Одессу.

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"Они не понимают цены жизни", – сказал Зеленский.

По этой причине, по его словам, надежды на компромисс с Путиным быть не может, и мир должен давить на Россию, увеличивая его изоляцию.

"Хотели бы приручить волка? Мне кажется, это мало кому удалось. И обращаться с ним нужно так, как он понимает. А понимает он силу", – сказал президент Украины.

По последним данным Генерального штаба ВСУ, Россия потеряла в войне против Украины почти 230 000 человек.

Украинские потери Генштаб не раскрывает, а количество погибших гражданских, в том числе на оккупированной территории, государство не может сосчитать.

В начале марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что россияне будут нести ответственность за "подонка" Путина, так же как немцы – за Гитлера.

В мае Зеленский сказал, что не видит возможности для переговоров с Путиным, потому что тот неадекватен и через год снова придет в Украину убивать.

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