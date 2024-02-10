"Носіть як брелок". Сійярто подарували уламок спаленого під Києвом танка РФ – фото
Керівник американського фонду HUCUS (Центр допомоги Україні у США) Олексій Прокопенко подарував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто уламок російського танка, спаленого Силами оборони під час боїв за Київ. Про це він повідомив у Facebook.
За його словами, презентуючи уламок танка, він сказав угорському міністру у Гарварді: "Це зроблено в Росії, а спалено і перероблено в Україні. Носіть це як брелок на ключах від власного дому, щоб не забути, що таке російський терор, будь-ласка, пам’ятайте уроки історії та що несли з собою радянські танки на вулицях Будапешта 1956 року".
Прокопенко зазначив, що Сійярто подарунок взяв і подякував, додавши, що Угорщина щиро хоче миру в Україні.
- 29 січня глава МЗС Угорщини разом із командою прибув до Ужгорода на переговори, що тривали понад шість годин. Перед візитом угорці попередили, що своєї "мирної позиції" стосовно війни не змінять.
- Під час брифінгу за підсумками зустрічі Сійярто заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин.
- Кулеба заявив, що обговорював логіку диктатора РФ Путіна та можливі переговори з Росією зі своїм угорським колегою.
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