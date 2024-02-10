"Носіть як брелок". Сійярто подарували уламок спаленого під Києвом танка РФ – фото

Угорському міністру подарували уламок російського танка, закликавши не забути, що таке російський терор, і пам’ятати уроки історії

Фото - Inna Bezverkhaya, Facebook

Керівник американського фонду HUCUS (Центр допомоги Україні у США) Олексій Прокопенко подарував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто уламок російського танка, спаленого Силами оборони під час боїв за Київ. Про це він повідомив у Facebook.

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За його словами, презентуючи уламок танка, він сказав угорському міністру у Гарварді: "Це зроблено в Росії, а спалено і перероблено в Україні. Носіть це як брелок на ключах від власного дому, щоб не забути, що таке російський терор, будь-ласка, пам’ятайте уроки історії та що несли з собою радянські танки на вулицях Будапешта 1956 року".

Прокопенко зазначив, що Сійярто подарунок взяв і подякував, додавши, що Угорщина щиро хоче миру в Україні.

Фото – Inna Bezverkhaya, Facebook

29 січня глава МЗС Угорщини разом із командою прибув до Ужгорода на переговори, що тривали понад шість годин. Перед візитом угорці попередили, що своєї "мирної позиції" стосовно війни не змінять.

Під час брифінгу за підсумками зустрічі Сійярто заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин.

Кулеба заявив, що обговорював логіку диктатора РФ Путіна та можливі переговори з Росією зі своїм угорським колегою.

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