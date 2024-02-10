"Носите как брелок". Сийярто подарили обломок сожженного под Киевом танка РФ – фото

Фото - Inna Bezverkhaya, Facebook

Руководитель американского фонда HUCUS (Центр помощи Украине в США) Алексей Прокопенко подарил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто обломок российского танка, сожженного Силами обороны во время боев за Киев. Об этом он сообщил в Facebook.

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По его словам, презентуя обломок танка в Гарварде, он сказал венгерскому министру в Гарварде: "Это сделано в России, а сожжено и переработано в Украине. Носите это как брелок на ключах от собственного дома, чтобы не забыть, что такое российский террор, пожалуйста, помните уроки истории и что несли с собой советские танки на улицах Будапешта в 1956 году".

Прокопенко отметил, что Сийярто подарок принял и поблагодарил, добавив, что Венгрия искренне хочет мира в Украине.

Фото – Inna Bezverkhaya, Facebook

29 января глава МИД Венгрии вместе с командой прибыл в Ужгород на переговоры, продолжавшиеся более шести часов. Перед визитом венгры предупредили, что свою "мирную позицию" относительно войны не изменят.

Во время брифинга по итогам встречи Сийярто заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбу в 11 пунктах к Украине о правах национальных меньшинств.

Кулеба заявил, что обсуждал логику диктатора РФ Путина и возможные переговоры с Россией со своим венгерским коллегой.

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