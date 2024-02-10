"Носите как брелок". Сийярто подарили обломок сожженного под Киевом танка РФ – фото
Руководитель американского фонда HUCUS (Центр помощи Украине в США) Алексей Прокопенко подарил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто обломок российского танка, сожженного Силами обороны во время боев за Киев. Об этом он сообщил в Facebook.
По его словам, презентуя обломок танка в Гарварде, он сказал венгерскому министру в Гарварде: "Это сделано в России, а сожжено и переработано в Украине. Носите это как брелок на ключах от собственного дома, чтобы не забыть, что такое российский террор, пожалуйста, помните уроки истории и что несли с собой советские танки на улицах Будапешта в 1956 году".
Прокопенко отметил, что Сийярто подарок принял и поблагодарил, добавив, что Венгрия искренне хочет мира в Украине.
- 29 января глава МИД Венгрии вместе с командой прибыл в Ужгород на переговоры, продолжавшиеся более шести часов. Перед визитом венгры предупредили, что свою "мирную позицию" относительно войны не изменят.
- Во время брифинга по итогам встречи Сийярто заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбу в 11 пунктах к Украине о правах национальных меньшинств.
- Кулеба заявил, что обсуждал логику диктатора РФ Путина и возможные переговоры с Россией со своим венгерским коллегой.
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